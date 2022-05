Oração Dia das Mães 2022: mensagem e bençãos para sua mãe

Não importa o que você enfrente neste Dia das Mães, você pode se voltar para Deus e experimentar paz e cura através da Oração Dia das Mães 2022.

Reunimos algumas de nossas orações favoritas do Dia das Mães para homenagear sua própria mãe, bem como orações para as mães usarem enquanto buscam a bondade e a graça de Deus em sua jornada de maternidade. Que Deus abençoe todas as mães e lhes dê força e fé!

Oração Dia das Mães 2022

O Dia das Mães é a ocasião perfeita para homenagear e amar as mães por tudo o que elas fazem todos os dias. Aqui está uma poderosa oração de Dia das Mães 2022.

Querido Senhor, abençoe cada mãe e cada avó com as melhores de suas bênçãos espirituais hoje. Confirme em seu coração e espírito o trabalho de suas mãos e o amor que ela tem dado tão livremente às crianças sob seus cuidados. Valide seu valor diariamente para que ela não tenha motivos para duvidar se é amada, valorizada e querida aos olhos de seu Pai Celestial. Crie nela um profundo senso de sua proteção e confiança, para que a preocupação e o medo desapareçam quando ela colocar seus entes queridos sob Seus cuidados. Deixe-a saber que cada oração que ela fez e cada palavra de encorajamento que ela falou em favor de seus filhos/netos foram transformadas em doces e perfumadas oferendas diante do Seu trono. Sussurre no fundo de seu espírito as doces palavras que ela deseja ouvir de Você – que nada pode separá-la de Seu amor. Ajude-a a se aninhar diariamente nas promessas da Sua Palavra, permanecendo com fé nas coisas que Você declara serem verdadeiras. Deixe-a saber que Você recompensa a fidelidade, mas que o verdadeiro sucesso não está em suas realizações ou elogios. Deixe que ela descanse sabendo que ela fez tudo o que podia – e que ela e aqueles que ela ama – realmente pertencem a você. Abençoe-a com um espírito de servo para que ela possa ensinar a si mesma a alegria de ouvir um dia: “Muito bem!” Que sua alegria seja contagiante; que sua paixão seja pura; e deixe sua vida transbordar com todas as bênçãos que ela merece — em dias especiais e em todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus, Amém

Oração do Dia das Mães a Nossa Senhora, nossa Mãe

Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, nós queremos oferecer nossas mães e consagrá-las, por isso receba-as no Teu manto materno…

(Diga o nome da sua mãe)

Que as mães biológicas, uma vez tendo gerado a vida, se empenhem em gerar para a graça. Que as mães do coração possam compreender, aceitar e educar os filhos na fé de Deus e da Igreja. Pedimos também Mãe, pelas mulheres que desejam a gravidez e o dom da maternidade. Dai-lhes a graça do dom da vida.

Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, fazei com que as mães a tomem como exemplo de dedicação, amor e zelo na educação dos filhos.

Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, abençoai e santificai as mães aqui na Terra trazendo saúde, paz, serenidade na tribulação, discernimento nos ensinamentos e testemunhos de fé.

Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, para aquelas que já partiram pedimos, através de Teu filho por elas: que tenham o descanso eterno e a luz perpétua.

Ó Mãe de todas as mães, certos da tua intercessão, queremos também pedir para nossa salvação e discipulado do teu Filho, dai-nos essa graça que necessitamos.

(Coloque a sua intenção)

Ó Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, junto a teu Filho, interceda por nós e que nada nos possa tirar do seu redil, nos faça obedientes a teu Filho, atentos à Palavra, aos Mandamentos e estejamos sempre abertos a receber a misericórdia de que necessitamos para segui-Lo com fidelidade.

Nossa Senhora, Mãe das mães, rogai por nós.

Amém.

Versículos bíblicos para o dia das mães

Além de flores e presentes atenciosos, palavras de bênção e amor podem transmitir o sentimento que você deseja compartilhar. É por isso que os versículos da Bíblia para o Dia das Mães oferecem as melhores palavras para encorajar sua mãe!

1. “Ela está vestida de força e dignidade; ela pode rir nos dias que virão. Ela fala com sabedoria, e a instrução fiel está em sua língua. Ela cuida dos negócios de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos levante-se e chame-a bem-aventurada; também seu marido, e ele a louva” Provérbios 31:24-28

2. “Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20:12

3. ” O amor é paciente, o amor é bondoso . Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda nenhum registro de erros. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera.” 1 Coríntios 13:4-7

4. “Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Eles são uma guirlanda para enfeitar sua cabeça e uma corrente para adornar seu pescoço.” Provérbios 1:8-9

5. “E agora estes três permanecem: fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor.” 1 Coríntios 13:13