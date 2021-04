Aprenda a oração para a Sexta-feira Santa em 2021

Hoje, toda a Igreja chora a morte de nosso Salvador. Este é tradicionalmente um dia de tristeza, passado em jejum e oração. Sacrifício incrível. Graça maravilhosa. Amor pródigo. Use esta oração da Sexta-feira Santa para se concentrar no que Jesus fez por você.

A Sexta-feira Santa é celebrada em honra e lembrança da crucificação de Jesus. Realiza-se após a Quinta-feira Santa, que recorda a Última Ceia, e na sexta-feira anterior ao Domingo de Páscoa.

A Sexta-feira Santa é uma das datas mais importantes celebrados pelos cristãos em todo o mundo. O título deste dia varia em diferentes partes do mundo: “Sexta-feira Santa” para as nações latinas, eslavos e húngaros chamam de “Sexta-feira Grande”, na Alemanha é “Sexta-feira de luto” e na Noruega é “Longa Sexta-feira.” Alguns veem o termo “Sexta-feira Santa” (usado em inglês e holandês) como uma corrupção do termo “Sexta-feira de Deus”.. Na Irlanda, eles praticam o “black fast”.

De acordo com o calendário gregoriano, a data varia de um ano para outro. Este ano, a Sexta-feira Santa será observada em 2 de abril de 2021, enquanto o Domingo de Páscoa cairá no domingo, 4 de abril de 2021. A essência da Sexta-Feira Santa está na vitória do bem sobre o mal.

Oração da Sexta-Feira Santa

Este dia deve ser guardado para reflexão, oração e comunhão em família. Tradicionalmente, muitos fieis fazem questão de rezar exatamente às 15h00 ou 3 da tarde da tarde, pois é dito que Jesus morreu nesta hora neste dia.

Ó Jesus, que por Teu ardente amor por nós

quiseste ser crucificado

e derramar Teu Preciosíssimo Sangue

pela redenção e salvação de nossas almas,

olha para nós aqui reunidos

em lembrança de Tua mais dolorosa Paixão e Morte,

confiando plenamente em Tua misericórdia;

purifica-nos do pecado por Tua graça,

santifica nossa labuta,

dá a nós e a todos aqueles que nos são queridos nosso

pão de cada dia,

adoça nossos sofrimentos,

abençoa nossas famílias,

e às nações tão dolorosamente aflitas,

concede Tua paz,

que é a única paz verdadeira, de

modo que, obedecendo aos Teus mandamentos

podemos finalmente chegar à glória do céu. Amém.

Oração de agradecimento.

Querido Deus, nós nos lembramos hoje, da dor e do sofrimento da cruz e de tudo que Jesus estava disposto a suportar para que pudéssemos ser libertos. Ele pagou o preço, um grande sacrifício, para nos oferecer o presente da vida eterna.

Ajude-nos a nunca menosprezar este grande presente de amor em nosso nome. Ajude-nos a ser lembrados do custo de tudo isso. Perdoe-nos por estarmos muito ocupados, ou distraídos por outras coisas, por não reconhecermos totalmente o que você deu livremente, o que você fez por nós.

Obrigado, Senhor, porque pelas tuas feridas fomos curados. Obrigado porque, devido ao seu enorme sacrifício, podemos viver livres. Obrigado porque o pecado e a morte foram conquistados e o seu poder é eterno.

Obrigado por podermos dizer com grande esperança: “Está consumado …” Pois sabemos o que ainda está por vir. E a morte perdeu seu aguilhão. Nós te louvamos por você estar fazendo novas todas as coisas.

Em nome de Jesus, Amém.

Oração das Crianças

Jesus, dê-me um coração simples e sincero. Assim terei coragem e força, mesmo quando for difícil, para fazer o que você nos disse ser certo. “Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo o mal; porque você está comigo ”( Sl 23: 4).