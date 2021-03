Aprenda o salmo 7 para afastar as más energias

Quando as coisas estão dando errado, às vezes tudo em que podemos nos concentrar são as coisas ruins. Em vez disso, devemos procurar as bênçãos surpresa que podem tornar qualquer dia um bom dia. Então reze o salmo 7 e afaste as más energias de sua vida.

Salmo 7

Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me;

Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,

Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. (Selá.)

Levanta-te, Senhor, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.

Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor altíssimo.

Este Salmo consiste principalmente em três partes. Na primeira parte, ele ora por libertação de seus inimigos, expondo sua inocência e atitude correta para com eles ( Salmos 7: 1-5 ). Na segunda, ele ora contra seus inimigos, declarando o bem que virá a seus filhos pela destruição dos ímpios ( Salmos 7: 6-10 ). No terceiro, ele pronuncia o julgamento de Deus contra os ímpios, o qual, uma vez manifestado, ele promete render graças de coração ao Senhor ( Salmos 7: 11-17) Aprenda que a confiança e a confiança em Deus são sempre necessárias para aqueles que oram a Ele; pois de outro modo todas as nossas súplicas são apenas labios, e perdidas.

