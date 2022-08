O Arcanjo Miguel é o único Anjo mencionado em três textos diferentes de três religiões diferentes. Ele não é apenas mencionado na Bíblia, mas também nos textos muçulmanos e judaicos. Em todos os três, ele é visto como uma figura protetora. Ambos fortes e fiéis. É por isso que muitas pessoas que buscam a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo dos 3 dias de proteção e recorrem a ele para intercessão.

Na Igreja Católica Romana, ele é referido como “ São Miguel Arcanjo ” e “São Miguel”. No Novo Testamento, o Arcanjo Miguel é visto liderando o exército do céu contra o Diabo em revelações. Considerando que ele derrotou Satanás durante a guerra no céu. Algumas boas orações ao Arcanjo Miguel incluem:

Faça a Oração poderosa de São Miguel Arcanjo por 3 dias

Invocação – Pela autoridade da Chama Trina em meu coração em nome de Alfa e Ômega, da Mãe Divina e do relâmpago azul do coração de Hércules, o Elohim do 1º Raio. Eu comando o Arcanjo Miguel e suas Legiões de Luz Azul Celeste, para nossa proteção aqui e agora.

Primeiro dia da Oração poderosa de São Miguel Arcanjo

São Miguel Arcanjo, Príncipe Celeste encarregado por Deus para conduzir as milícias Angelicais, ilumina agora os meus sentidos, fortalece o poder do Amor no meu coração, eleva minha Alma e conecta-me ao meu Eu Superior despertando assim a minha Sabedoria Divina.

(Fazer seus pedidos)

Firma os meus passos e jamais permitas

que eu abandone o caminho do amor e da retidão.

Equilibra todos os meus chacras.

Fortalece o meu corpo, a minha mente e a minha Vontade,

para que eu possa desenvolver todo o meu

Potencial Divino aqui e agora.

Em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Amém.(3 x)

Segundo dia da Oração poderosa de São Miguel Arcanjo

São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro da Luz,

Inspira-me sempre nas minhas palavras

e nos meus pensamentos e nas minhas ações!

Inspira-me o que devo fazer para obter a Tua Glória,

(Fazer seus pedidos)

para o Bem Maior dos meus irmãos, para a comunhão no Amor de Cristo, e para a minha ascensão na Luz.

Fortalece a minha fé para que eu não desista nunca!

Em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Amém.(3x)

Terceiro dia da Oração poderosa de São Miguel Arcanjo

Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do demônio.

Deus o submeta, nesse instante o que pedimos;

(Fazer seus pedidos)

Príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai com sua espada todo o mau e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Fique em silêncio , em meditação , por alguns minutos.

Oração do Arcanjo Miguel para proteção

“Amado São Miguel Arcanjo, guarde-nos no Armagedom. Seja nossa proteção contra as maldades e armadilhas do diabo. Que Deus o repreenda, oramos humildemente. E tu, ó Príncipe das hostes celestiais, pelo poder de Deus, liga as forças da Morte e do Inferno, a semente de Satanás, a falsa hierarquia do Anticristo e todos os espíritos malignos que viajam pelo mundo para a destruição das almas. Por favor, devolva-os ao Tribunal do Fogo Sagrado para seu Julgamento Final [incluindo (pedido pessoal opcional)].

Poderoso Anjo, jogue fora as trevas e suas trevas, os pecadores e suas más palavras e obras, causa, efeito, registro e memória, no lago de fogo sagrado “preparado para o diabo e seus anjos”.

Pelo nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe. Amém.”

Oração Final

👉Ó glorioso príncipe São Miguel, chefe e comandante das hostes celestiais,

👉guardião das almas, conquistador dos espíritos rebeldes,

👉 servo na casa do Divino Rei e nosso admirável condutor,

👉tu que resplandeces com excelência e virtude sobre-humana

👉 livrai-nos de todo mal , que se voltam para você com confiança

👉e nos permitem, por sua graciosa proteção

👉 , servir a Deus cada vez mais fielmente todos os dias.

Oração de Cura

👉Rogai por nós, glorioso São Miguel,

👉Príncipe da Igreja de Jesus Cristo ,

👉 para que sejamos dignos de Suas promessas.

👉Deus Todo-Poderoso e Eterno,

👉que, por um prodígio de bondade e um

👉 desejo misericordioso para a salvação de todos os homens,

👉nomeou o glorioso Arcanjo São Miguel Príncipe de sua Igreja,

👉 torna-nos dignos, nós te pedimos,

👉para sermos libertados de todos nossos inimigos,

👉 para que nenhum deles nos assedie na hora da morte,

👉mas para que sejamos conduzidos por ele à Tua Presença.

👉Isto pedimos pelos méritos de Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

