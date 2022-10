Promessa a Nossa Senhora Aparecida para o dia 12 de outubro

Neste 12 de outubro celebra-se o Dia da Padroeira do Brasil, e para aproveitar a data, veja como fazer a promessa a Nossa Senhora Aparecida. Essas orações poderosas para que milagres aconteçam oferecerão a você o incentivo perfeito para estar pronto para receber as bênçãos da Mãe de Jesus.

Oração de promessa a Nossa Senhora Aparecida

Para fazer a promessa, encontre um lugar tranquilo de sua casa e então mostre toda sua fé e esperança ao dizer as palavras à Nossa Senhora Aparecida. Lembre-se que para Deus nada é impossível.

“Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida,

Tu que nos amas e nos guia todos os dias,

Peço-lhe mais uma vez que me ajude a alcançar uma graça.

(diga-me que graça você quer alcançar)

Eu sei que tu minha Mãe vai me ajudar e que sempre vai me acompanhar,

Até o momento da minha morte. Amém.”

Em seguida, faça a oração do Pai Nosso.

“Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém”.

Esta oração poderosa deve ser realizada por três dias seguidos, a fim de alcançar qualquer graça, do mais fácil ao mais impossível. Quando o caso for considerado extremo, a fé também deve seguir este princípio e repetir oração três horas.

Poderosa Oração de Nossa Senhora Aparecida

Para este segundo oração poderosa , a graça que deseja alcançar deve ser afirmada mental e fielmente, pedindo à Virgem Maria que lhe conceda o mérito desta realização

“Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe do meu Deus , Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e aflitos, ó Virgem Santíssima; cheio de poder e bondade, lance-nos um olhar favorável sobre nós, para que possamos ser ajudados em todas as necessidades.

Lembra-te, graciosa Madre Aparecida, que não é aparente que todos os que te apelaram, invocaram o teu santíssimo nome e imploraram ao teu único proteção, deve ser abandonado por vós.

Entusiasmado por esta confiança, dirijo-me hoje a ti: hoje te levo para sempre de minha Mãe, minha protetora, minha consolação e orientação, minha esperança e minha luz na hora da morte.

Então, Senhora, livra-me de tudo o que possa ofender você e seu Filho, meu Redentor e SenhorJesus Cristo. Virgem Santíssima, preserve este seu servo indigno, esta casa e seus habitantes, da peste, da fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que possam nos assolar.

Senhora Soberana, digna-se a dirigir-se a nós em todos os assuntos espirituais e temporais; Livra-nos da tentação do diabo, para que, trilhando o caminho da virtude pelo merecimento de tua puríssima Virgindade e do preciosíssimo Sangue de teu Filho, possamos ver, amar e gozar de ti na glória eterna para todo o sempre. Amem.”