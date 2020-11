Oração de Santa Rita de Cássia para alcançar graça impossível

Imediatamente após a sua morte, Santa Rita da Cássia já era venerada como protetora da peste, provavelmente pelo facto de se ter dedicado em vida ao cuidado das vítimas da peste, sem nunca ter contraído a doença. Esta foi uma das razões, talvez a primeira, para que se ganhasse popularmente o epíteto de Santa do Impossível. Assim, aprenda a oração de Santa Rita de Cássia para alcançar o que tanto precisa.

Oração de Santa Rita de Cássia

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em Vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a Vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. (Faça seu pedido). Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por Vós a minha oração, o meu pedido, por Vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na Terra e no Céu a Divina Misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós! Amém.

Oração de pergunta a Santa Rita

Ó Deus, infinita bondade e rica de misericórdia com aqueles que

te invocam , apresento-me a ti na alegria de poder estar aqui hoje.

Com toda a gratidão, expresso-lhe os meus mais calorosos agradecimentos

. Aceite a minha oração.

Invoco-te com insistência na minha dificuldade,

interpondo a intercessão de Santa Rita, serva da paz e do perdão:

pelos seus méritos escuta-me e concede-me.

Seja abençoado para sempre: Dê-me paz e segurança.

Querida Santa Rita, fique perto de mim no momento de dor,

reconfirmarei minha devoção e confio na sua proteção.

Ore pela conversão total do meu coração

para que eu possa sempre agradá-lo com uma vida mais fervorosa.

Você agrada a Deus e recebe o que pede aos seus devotos:

por isso coloco em vocês uma grande esperança.

Acompanha-me, ó Santa Rita, com a tua bênção

para que eu possa sempre louvar, abençoar e agradecer ao Senhor

por todo o bem que me deste. Amém.

Glória ao Pai …

Oração de Santa Rita de Cássia para o amor

“Santa Rita de Cássia filha, mãe, esposa que pelas vossas virtudes fostes um grande exemplo em vosso tempo. À vós que tudo sacrificastes pelo amor em Jesus, venho nesta aflição recorrer à vós, certo de não me negais a graça que vos peço. Vós que jamais mostrastes fraqueza em sua fé. Vós que obtivestes graças impossíveis pelo alto merecimento. Assim eu também creio e confio certa de que conseguirei a sua proteção e a sua ajuda. Amém”.