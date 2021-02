O Senhor vê e conhece o nosso coração, melhor que nós mesmos. Quando a sua palavra nos instrui e sermos verdadeiros, é porque Deus sabe que aquele que pratica a maldade seu coração não tem paz. E Deus, tem a paz para nossas vidas, tem alegria para nosso ser e luz para os nossos caminhos. Que hoje, 2 de fevereiro de 2021, você e toda sua família seja abençoada pelo Senhor. Leia o Provérbios de hoje – capítulo 12.

Para alcançar a sabedoria, nunca deixe de seguir os mandamentos do Senhor.

Provérbios – capítulo 12

1. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido.

2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará.

3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida.

4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos.

5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano.

6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará.

7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá.

8. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo.

9. Melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão.

10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis.

11. O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos é falto de juízo.

12. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto.

13. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. (Provérbios de hoje)

14. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa.

15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.

16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta.

17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano.

18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde.

19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade, dura por um só momento.

20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria.

21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal.

22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.

23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia.

24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários.

25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra.

26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar.

27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem.

28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. (Provérbios 12:1-28)

