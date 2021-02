Provérbios de hoje (03/02/2021): leitura para uma vida abençoada

Quando temos em nosso coração a certeza de que o certo a se fazer é sempre o melhor, dificilmente cairemos em emboscadas. Então leia o Provérbios de hoje – capítulo 13 para ter um dia abençoado.

Seja honesto e não pratique a maldade, pois Deus tudo vê e conhece a cada um segundo as suas obras.

Provérbios – capítulo 13

1. O filho sábio atende à instrução do pai; mas o escarnecedor não ouve a repreensão.

2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência.

3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói.

4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta.

5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde.

6. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador.

7. Há alguns que se fazem de ricos, e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas.

8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças.

9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. (Provérbios de hoje)

10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria.

11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará.

12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida.

13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado.

14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte.

15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero.

16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura.

17. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde.

18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado.

19. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos.

20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. (Provérbios de hoje)

21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem.

22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.

23. O pobre, do sulco da terra, tira mantimento em abundância; mas há os que se consomem por falta de juízo.

24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga.

25. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. (Provérbios 13:1-25)

