Provérbios de hoje (05/02/2021): comece seu dia com amor e paz

Confira o Provérbios de hoje – capítulo 15 -, e busque a verdade e se alegre no Senhor. Saiba que é melhor não ter todo o dinheiro do mundo e ser feliz no Senhor, do que ter toda riqueza e não ter paz no coração.

Provérbios – capítulo 15

1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.

2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia.

3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.

4. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito.

5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente.

6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação.

7. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim.

8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento.

9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama.

10. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá.

11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor; quanto mais os corações dos filhos dos homens?

12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. (Provérbios de hoje)

13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate.

14. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apascentará de estultícia.

15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo.

16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação.

17. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio.

18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta.

19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada.

20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe.

21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente.

22. Quando não há conselhos os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros eles se firmam.

23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo!

24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno em baixo.

25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva.

26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mau, mas as palavras dos puros são aprazíveis.

27. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá.

28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más.

29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará.

30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. (Provérbios de hoje)

31. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios.

32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento.

33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. (Provérbios 15:1-33)

