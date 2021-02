Provérbios de hoje (6/2/2021): Deus tem o caminho certo para você

Algo que sempre precisamos ter em mente é que nós podemos planejar várias coisas, mas quem realiza é o Senhor. Por isso, que venhamos sempre ter a confiança em Deus, e pedir ao pai direcionamento. Antes de qualquer passo dado, o melhor é rogar a Deus por um caminho abençoado, tranquilo e debaixo da mão do Senhor. No Provérbios do dia de hoje, aprendemos que quem forma os caminhos de nossas vidas é o Senhor. Por isso, não deixe que a vaidade te leve sem rumo para qualquer lugar, peça sempre a Deus que guie sua vida e cada passo dado por você e sua família. Leia o Provérbios de hoje que fica no capítulo 16.

Provérbios – capítulo 16

1. Do homem são as preparações do coração, mas do SENHOR a resposta da língua.

2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito.

3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.

4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal.

5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração; não ficará impune mesmo de mãos postas.

6. Pela misericórdia e verdade a iniqüidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado.

7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele.

8. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça.

9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.

10. Nos lábios do rei se acha a sentença divina; a sua boca não transgride quando julga.

11. O peso e a balança justos são do Senhor; obra sua são os pesos da bolsa. (Provérbios de hoje)

12. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono.

13. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis; eles amarão o que fala coisas retas.

14. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará.

15. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia.

16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata!

17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho preserva a sua alma.

18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda.

19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos.

20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado.

21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino.

22. O entendimento para aqueles que o possuem, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia.

23. O coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o ensino dos seus lábios.

24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, e saúde para os ossos.

25. um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte.

26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita.

27. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira.

28. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos.

29. O homem violento coage o seu próximo, e o faz deslizar por caminhos nada bons.

30. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal.

31. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. (Provérbios de hoje)

32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade.

33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. (Provérbios 16:1-33)

