Provérbios de hoje (9/2/2021): seja sábio e amoroso

Certamente, Deus abençoa aqueles que praticam a sabedoria, pois esses herdarão o reino dos céus. Que nesta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, você peça ao Senhor que te abençoe com a sabedoria. Pois aquele que é amoroso com os pobres e o seu próximo, grande colheita fará no futuro. Confira o Provérbios de hoje, capítulo 19.

Acompanhe o versículo do dia.

Provérbios – capítulo 19

1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo.

2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés.

3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor.

4. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa.

5. A falsa testemunha não ficará impune e o que respira mentiras não escapará.

6. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes.

7. Todos os irmãos do pobre o odeiam; quanto mais se afastarão dele os seus amigos! Corre após eles com palavras, que não servem de nada.

8. O que adquire entendimento ama a sua alma; o que cultiva a inteligência achará o bem.

9. A falsa testemunha não ficará impune; e o que profere mentiras perecerá.

10. Ao tolo não é certo gozar de deleites; quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes!

11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. (Provérbios de hoje)

12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência.

13. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher.

14. A casa e os bens são herança dos pais; porém do Senhor vem a esposa prudente.

15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome.

16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma; porém o que desprezar os seus caminhos morrerá.

17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício.

18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar.

19. O homem de grande indignação deve sofrer o dano; porque se tu o livrares ainda terás de tornar a fazê-lo.

20. Ouve o conselho, e recebe a correção, para que no fim sejas sábio.

21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.

22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem; porém é melhor ser pobre do que mentiroso.

23. O temor do Senhor encaminha para a vida; aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum.

24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio; e não tem disposição nem de torná-la à sua boca.

25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso; repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento.

26. O que aflige o seu pai, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. (Provérbios de hoje)

27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento.

28. O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade.

29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. (Provérbios 19:1-29)