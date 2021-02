Provérbios do dia para seguir os caminhos de Deus (1/2)

Nesta segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021, veja na palavra do Senhor, como a bondade e o amor, podem trazer bênçãos para sua vida. Não deixe que a soberba, inveja e a ira, habitem no seu coração. Pois a pessoa tola anda sem rumo na vida, mas o sábio e o que guarda as palavras de Deus, anda no caminho da luz e tem paz em seu coração. Veja o Provérbios de hoje – capítulo 11.

Provérbios – capítulo 11

1. Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o seu prazer.

2. Em vindo a soberba, virá também a afronta; mas com os humildes está a sabedoria.

3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá.

4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.

5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá.

6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos.

7. Morrendo o homem perverso perece sua esperança, e acaba-se a expectação de riquezas.

8. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar.

9. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento.

10. No bem dos justos exulta a cidade; e perecendo os ímpios, há júbilo.

11. Pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada.

12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado.

13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. (Provérbios de hoje)

14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança.

15. Decerto sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro.

16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas.

17. O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo.

18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel.

19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte.

20. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite.

21. Ainda que junte as mãos, o mau não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada.

22. Como jóia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição.

23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades.

24. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda.

25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido.

26. Ao que retém o trigo o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende.

27. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá.

28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem.

29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. (Provérbios de hoje)

30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.

31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição; quanto mais o ímpio e o pecador! (Provérbios 11:1-31)

