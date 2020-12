Saiba quais são os rituais de réveillon dos famosos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante o Ano Novo, é comum que as pessoas queiram usar ou fazer seus rituais de sorte . Desde acessórios, a clássica roupa branca e até mesmo a roupa íntima podem “determinar” como será o novo ano. Então veja os rituais de réveillon dos famosos e inspire com essas dicas.

Anitta e a cor da calcinha – rituais de réveillon dos famosos

Anitta não esconde que tem suas superstições e rituais, e no Ano Novo, ela investe na cor ideal de calcinha para ter boa sorte. Mas diferente de quem usa calcinha branca para atrair paz, ou amarelo, para ter mais prosperidade, Anitta foi na contramão e disse que passou a virada de 2019 para 2020 de nude!

Quem também gosta de passar a virada do ano com a cor certa de lingerie é a atriz Marina Ruy Barbosa. Para a famosa, é essencial usar uma calcinha branca no Réveillon. Além de Marina, Grazi Massafera também investe na calcinha branca.

Bruno Gagliasso aposta no clássico

O ator, casado com Giovanna Ewbank revelou que gosta de usar branco. “Sempre passo com uma peça nova na cor branca. É um ritual que não mudo. Acho simbólico o branco no Réveillon.”

Giovanna Ewbank – rituais de réveillon dos famosos

A modelo afirma: “É de praxe estar com o pé na areia e a meia noite pular sete ondas. Também uso lingerie da cor que simbolize o que eu quero para o ano. Normalmente é rosa”.

Camila Queiroz aposta na roupa branca ou amarela

A famosa não tem muitos rituais, mas gosta de passar a virada de branco ou amarelo, em busca de paz e riquezas. “Gosto de estar de branco ou amarelo. Também escolho uma calcinha colorida”, afirmou, detalhando que costuma mudar a cor da calcinha durante os anos.

Bruna Marquezine e as sete ondinhas de Ano Novo

A atriz gosta de seguir várias tradições de fim de ano. Um dos rituais de ano novo é pular as sete ondinhas. Além disso, ela costuma comer 12 uvas que podem atrair sorte. Para completar, a famosa come lentilhas.

Kelly Key come lentilha para atrair dinheiro

Já entrando na parte das comidas dos rituais, Kelly Key gosta de comer lentilha, cujo consumo acredita-se que atrai dinheiro e prosperidade no Ano Novo.

Angélica e o cardápio – rituais de réveillon dos famosos

A apresentadora já deu uma aula do que comer no Ano Novo. “Uva significa fartura. Eu como as 12. Comer romã traz sorte no amor e é importante separar a semente. Ela significa fertilidade e prosperidade. Você precisa guardar a semente na carteira o ano inteiro, para não faltar dinheiro”, disse a esposa de Luciano Huck.

Paolla Oliveira segue todos os rituais de Ano Novo

Sem poupar esforços para ter um ano cheio de paz, prosperidade, amor e tudo o que deseja, a atriz costuma seguir todos os rituais de Ano Novo. “Se tiver que comer uva, eu como, se tiver que comer lentilha, eu como, se tiver que pular onda, tento pular. Faço tudo o que tem que fazer!”, diz.

Juliana Paes só usa calcinha nova na virada

A atriz conta alguns dos rituais de Ano Novo: “Roupa eu não tenho frescura, não. Se eu tenho um vestido lindo que eu gosto, eu repito. Mas a calcinha eu não posso repetir. Tem que ser nova. Geralmente clarinha”.

Paula Fernandes tem apenas um ritual

A cantora sertaneja confessa não ter muitas superstições, mas que, se estiver na praia, gosta de pular as sete ondinhas. “ “Não tenho superstição com cores. Se estiver na praia gosto de pular ondinhas, mas não é uma regra. O importante é estar com paz de espírito”, garante ela.

Lívia Andrade – rituais de réveillon dos famosos

Indo pelo tradicional, a apresentadora gosta de passar o Réveillon na praia. “Adoro passar a virada na praia, com o pé na areia, pular as sete ondinhas, virar o bumbum pra lua… E a calcinha amarela está dando resultado”, garante.

Ludmilla pula as sete ondinhas

A cantora Ludmilla costuma pular as sete ondinhas na virada no ano. Ainda no ano passado, a famosa disse que pularia as ondinhas pedindo por um feat com Beyoncé, sua maior ídola.

Mateus Solano pensa em coisas positivas

O ator gosta de manter a positividade a cada virada do ano. “Mentalizo positivamente para que boas energias venham”, disse o ator.

