Aprenda o poderoso Salmo 41 para pagar dívidas

O salmo 41 é uma promessa poderosa de Deus em relação ao avanço financeiro. Ore sobre sua situação atual com a mais pura das intenções. Gaste mais tempo naqueles versículos que falam mais alto com você. Com humildade e fé, Deus terá prazer em abençoá-lo.

Salmo 41 para endividados

O Livro dos Salmos da Bíblia contém uma rica coleção de orações e louvores que podem ser usados ​​para buscar orientação, provisão e bênçãos de Deus em questões financeiras. Reze com o Salmo 41:

¹ Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal.

² O Senhor o livrará, e o conservará em vida; será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos.

³ O Senhor o sustentará no leito da enfermidade; tu o restaurarás da sua cama de doença.

⁴ Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim; sara a minha alma, porque pequei contra ti.

⁵ Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele, e perecerá o seu nome?

⁶ E, se algum deles vem me ver, fala coisas vãs; no seu coração amontoa a maldade; saindo para fora, é disso que fala.

⁷ Todos os que me odeiam murmuram à uma contra mim; contra mim imaginam o mal, dizendo:

⁸ Uma doença má se lhe tem apegado; e agora que está deitado, não se levantará mais.

⁹ Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar.

¹⁰ Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago.

¹¹ Por isto conheço eu que tu me favoreces: que o meu inimigo não triunfa de mim.

¹² Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre.

¹³ Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e Amém.

Salmos 41:1-13

Qual é o salmo da prosperidade financeira?

O Salmo 144 pode ser usado ​​como oração e declarado sobre sua situação financeira, confiando na fidelidade e na provisão de Deus.

¹ Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra;

² Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.

³ Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes?

⁴ O homem é semelhante à vaidade; os seus dias são como a sombra que passa.

⁵ Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

⁶ Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os.

⁷ Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos,

⁸ Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade.

⁹ A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores;

¹⁰ A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna.

¹¹ Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniqüidade,

¹² Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio;

¹³ Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas.

¹⁴ Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.

¹⁵ Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.

Salmos 144:1-15

Confia nele! Ele está prestes a fazer algo milagroso em sua vida.

