Salmo 105 abrir caminhos e ser bem sucedido na vida

O Salmo 105 é uma poderosa forma de recordar as maravilhas do Senhor e todas as suas bençãos. Leia este cântico se deseja abrir caminhos e ser bem sucedido na vida.

O assunto do salmo 105 é a bondade especial e distintiva de Deus para com os filhos de Israel, e para sua igreja e povo, dos quais eles eram típicos: a história da consideração e cuidado de Deus por seus principais ancestrais, Abraão, Jacó, José e todo o povo, tirando-os do Egito, conduzindo-os pelo deserto e estabelecendo-os na terra de Canaã, é aqui recitado, como um argumento para louvor e gratidão.

Salmo 105

Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.

Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas.

Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor.

Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.

Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca;

Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.

Ele é o Senhor nosso Deus; os seus juízos estão em toda a terra.

Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações.

A qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque.

E confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna,

Dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança.

Quando eram poucos homens em número, sim, mui poucos, e estrangeiros nela;

Quando andavam de nação em nação e dum reino para outro povo;

Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo:

Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas.

Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão.

Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo;

Cujos pés apertaram com grilhões; foi posto em ferros;

Até ao tempo em que chegou a sua palavra; a palavra do Senhor o provou.

Mandou o rei, e o fez soltar; o governador dos povos, e o soltou.

Fê-lo senhor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda;

Para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruir os seus anciãos.

Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão.

E aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos.

Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos.

Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera.

Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios, na terra de Cão.

Mandou trevas, e a fez escurecer; e não foram rebeldes à sua palavra.

Converteu as suas águas em sangue, e matou os seus peixes.

A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis.

Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo.

Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra.

Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos.

Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número.

E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos.

Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças.

E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco.

O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles.

Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar de noite.

Oraram, e ele fez vir codornizes, e os fartou de pão do céu.

Abriu a penha, e dela correram águas; correram pelos lugares secos, como um rio.

Porque se lembrou da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo.

E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo.

E deu-lhes as terras dos gentios; e herdaram o trabalho dos povos;

Para que guardassem os seus preceitos, e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor.