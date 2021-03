Salmo do dia – 08/03/2021: leitura para sua segunda-feira

Dedique um tempo da sua segunda-feira, para ler as sagradas escrituras e dar graças ao Senhor pela vida. No salmo do dia de hoje, salmo 65, vemos Davi louvando a Deus pelas várias bênçãos recebidas. Assim como o salmista, seja grato ao pai, por tudo que ele tem feito e ainda fará em sua vida.

Tudo que existe no mundo foi criado pelas mãos do nosso Deus, por isso, temos motivos de sobra para dar graças. Veja o salmo do dia:

Salmo do dia – salmo 65

A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto.

Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne.

Prevalecem as iniqüidades contra mim; porém tu limpas as nossas transgressões.

Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios; nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo.

Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação; tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar.

O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza;

O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos.

E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais; tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. (salmo do dia)

Tu visitas a terra, e a refrescas; tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água; tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada.

Enches de água os seus sulcos; tu lhe aplanas as leivas; tu a amoleces com a muita chuva; abençoas as suas novidades.

Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura.

Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria.

Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo; eles se regozijam e cantam. (Salmos 65:1-13)

Mensagem de segunda-feira, 08 de março de 2021

Louvar a Deus significa muita mais do que cantar uma canção para o Senhor. Louvar a Deus é dar graças por tudo que ele fez e faz em nossas vidas. Pelas bênçãos que tens feito pelos seus filho, por uma oração respondida, tudo é motivo de louvar e adorar a Deus. No salmo do dia de hoje, vemos o salmista adorando ao Senhor pela sua grandeza e seu poder. Quantos de nós não temos também vários motivos para louvar ao Senhor? Pois tudo que temos, veio do Senhor, tudo que conquistamos só foi possível porque Deus permitiu. Louve a Ele por sempre estar ao seu lado, pela natureza, pelo alimento, pela família, tudo que acontece em nossas vidas, é motivo de adorar e agradecer ao Senhor Deus.

