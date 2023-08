Salmo 70 é infalível para ajudar nas causas urgentes

Sabemos que Deus responde a oração, mas como você reza? Orar as escrituras é uma ótima maneira de começar a falar com Deus quando você não sabe o que quer dizer. Em momentos difíceis, o Salmo 70 vai ajudar a pedir a Deus sabedoria, força e até cura!

Ao terminar a leitura, faça a oração do Creio em Deus Pai.

Aprenda o Salmo 70

O Salmo 70 é um salmo de súplica, no qual o salmista clama a Deus por socorro e livramento diante de seus inimigos . Ele começa pedindo a Deus para salvá-lo e ajudá-lo rapidamente, e expressa sua confiança de que Deus é sua ajuda e libertador. Então ele ora a Deus para embaraçar e confundir aqueles que procuram prejudicá-lo.

"Davi proclama: Engrandecido seja Deus.

Salmo de Davi para o músico-mor, para lembrança.

1 Apressa-te, ó Deus, em me livrar; Senhor, apressa-te em ajudar-me.

2 Sejam envergonhados e humilhados os que procuram a minha alma; voltem para trás e sejam humilhados os que me desejam mal.

3 Virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha os que dizem: Ha! ha!

4 Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus.

5 Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te a mim, ó Deus; tu és o meu auxílio e o meu libertador; Senhor, não te detenhas".

Salmo 86:1-6

Quando você clama a Deus, está deixando que Ele saiba que precisa Dele. Isso é exatamente o que os salmistas fizeram e por causa disso eles foram abençoados além das palavras! Tudo o que você precisa hoje, diga a Deus. Reconheça que sua alma precisa de Sua força e, com humildade, reafirme que você sabe que seu espírito é pobre e contrito diante Dele. O Senhor sempre ouve e honra a oração de uma criança humilde (…) e Ele ouvirá a sua neste momento de necessidade.

"Inclina o teu ouvido, Senhor, e responde-me,

porque sou pobre e oprimido.

Preserva a minha vida, pois sou devoto;

salva teu servo que confia em ti.

Você é meu Deus; sê misericordioso comigo, Senhor;

para você eu chamo todo o dia.

Alegra a alma do Teu servo;

a Ti, Senhor, elevo a minha alma.

Senhor, Tu és bom e misericordioso,

misericordioso com todos os que te invocam.

Senhor, ouve minha oração;

escute meu grito de socorro".

Salmo 119:132-137

Peça a Ele para mantê-lo firme e seguro enquanto você encontra cobertura sob Suas asas amorosas e Palavra infalível. Não importa quão incertos sejam os tempos, por meio da fé e da oração, Ele o ajudará a permanecer seguro, não importa a circunstância. Suas promessas são eternas e sempre o ajudarão a caminhar pela fé... e não pela vista.

"Volte-se para mim e seja misericordioso,

de acordo com o seu julgamento para aqueles

que amam o seu nome.

Firme meus pés de acordo com sua promessa;

não me conduza a iniquidade.

Livra-me da opressão humana,

para que eu possa observar os Teus preceitos.

Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo;

ensina-me os teus estatutos.

Meus olhos derramam rios de lágrimas

porque a Tua Lei não é observada.

Tu és justo, Senhor,'

e justos são os Teus julgamentos.

Salmo 79:8-9

Nesta oração, o salmista estava implorando a Deus para não usar os pecados de seu passado contra ele, mas, em vez disso, esbanjá-lo com a misericórdia divina, pois ele (o salmista) estava à beira do desespero. Você já se sentiu assim? À beira do desespero? Peça a Ele hoje para levantá-lo do lugar baixo em que você está e enchê-lo com Sua misericórdia e compaixão. Por meio dessa oração, Ele nunca deixará de confortar, fortalecer e erguer você de qualquer situação em que se encontre.

"Não te lembres contra nós

das iniqüidades de nossos antepassados;

que Tua compaixão se mova

rapidamente à nossa frente,

pois fomos muito abatidos.

Ajuda-nos, Deus nosso Salvador,

pela glória do teu nome.

Livra-nos, perdoa os nossos pecados

por amor do teu nome".

Salmo 16 1-2, 7-10

Ao rezar esse salmo, reafirme que você não ousa se refugiar em suas próprias habilidades e forças; mas, ao contrário, você se refugia apenas Nele. Acredite de todo o coração que Ele irá protegê-lo e ajudá-lo em tudo o que você estiver passando... e Ele o fará.

"Guarda-me, ó Deus;

em Ti me refugio.

Digo ao Senhor:

Tu és o meu Senhor,

Tu és o meu único bem.

Bendigo o Senhor que me aconselha;

mesmo à noite meu coração me exorta.

Eu mantenho o Senhor sempre diante de mim;

com Ele à minha direita, nunca serei abalado.

Portanto, meu coração está alegre, minha alma exulta;

também o meu corpo habita seguro,

pois não abandonarás a minha alma..."