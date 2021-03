Salmo do dia: leitura para domingo – 07/03/2021

Tire um tempo do seu domingo para ler as sagradas escrituras, pois é assim, que conhecemos mais da grandeza de Deus. Que através da leitura do salmo do dia, você e toda sua família sintam o profundo amor de Deus. Um salmo em que o salmista exalta ao Senhor pelo seu poder, e por todas as obras que ele fez e sempre fará pelos seus filhos. Veja o salmo do dia, salmo 136:

Salmo do dia – salmo 136

Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.

Louvai ao Deus dos deuses; porque a sua benignidade dura para sempre.

Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que por entendimento fez os céus; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que estendeu a terra sobre as águas; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que fez os grandes luminares; porque a sua benignidade dura para sempre;

O sol para governar de dia; porque a sua benignidade dura para sempre;

A lua e as estrelas para presidirem à noite; porque a sua benignidade dura para sempre;

O que feriu o Egito nos seus primogênitos; porque a sua benignidade dura para sempre;

E tirou a Israel do meio deles; porque a sua benignidade dura para sempre;

Com mão forte, e com braço estendido; porque a sua benignidade dura para sempre;

Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes; porque a sua benignidade dura para sempre;

E fez passar Israel pelo meio dele; porque a sua benignidade dura para sempre; (salmo do dia)

Mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho; porque a sua benignidade dura para sempre.

Aquele que guiou o seu povo pelo deserto; porque a sua benignidade dura para sempre;

Aquele que feriu os grandes reis; porque a sua benignidade dura para sempre;

E matou reis famosos; porque a sua benignidade dura para sempre;

Siom, rei dos amorreus; porque a sua benignidade dura para sempre;

E Ogue, rei de Basã; porque a sua benignidade dura para sempre;

E deu a terra deles em herança; porque a sua benignidade dura para sempre;

E mesmo em herança a Israel, seu servo; porque a sua benignidade dura para sempre;

Que se lembrou da nossa baixeza; porque a sua benignidade dura para sempre;

E nos remiu dos nossos inimigos; porque a sua benignidade dura para sempre;

O que dá mantimento a toda a carne; porque a sua benignidade dura para sempre.

Louvai ao Deus dos céus; porque a sua benignidade dura para sempre. (Salmos 136:1-26)

Mensagem de domingo, 07 de março de 2021

O amor de Deus dura para sempre, este é o ensinamento do salmo do dia de hoje. O salmista como poeta, relata as grandezas de Deus, e o louva pela suas obras e pela sua infinita benignidade. Assim é o nosso Deus, desde o começo dos tempos, ele sempre mostrou o seu amor, através da sua criação e de tudo que existe no mundo. Cada planta, cada animal, cada ser humano, tudo isso é criação de Deus, e através da sua grandeza, vemos o seu amor durando de geração a geração. Tenha um domingo de gratidão ao Senhor, o louvando e o adorando por todos os seus feitos.

Além do salmo do dia, leia também: