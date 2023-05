Salmo do dia 25 de maio para uma quinta de paz em 2023

Em meio ao estresse e incertezas do cotidiano, nossos ternos corações podem ficar pesados. Mas Jesus veio para que isso não acontecesse e que tivéssemos abundância em esperança e alegria, independentemente de nossas circunstâncias. O salmo do dia 25 de maio pode trazer as palavras necessárias para um dia repleto de paz e calmaria.

O salmo 81 contém promessas e orientações claras para ajudar o povo de Deus. Mas o estudo cuidadoso desse salmo aprofundará nossa apreciação por ele, aumentará seu valor para nós e nos mostrará como ele é distinto para ajudar a igreja.

Salmo 81 – Salmo do dia 25 de maio

Exultai a Deus, nossa fortaleza; jubilai ao Deus de Jacó.

Tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério.

Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade.

Porque isto era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó.

Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia.

Tirei de seus ombros a carga; as suas mãos foram livres dos cestos.

Clamaste na angústia, e te livrei; respondi-te no lugar oculto dos trovões; provei-te nas águas de Meribá. (Selá.)

Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei: Ah, Israel, se me ouvires!

Não haverá entre ti deus alheio nem te prostrarás ante um deus estranho.

Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito; abre bem a tua boca, e ta encherei.

Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis.

Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos.

Oh! se o meu povo me tivesse ouvido! se Israel andasse nos meus caminhos!

Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários.

Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno.

E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha.

Salmo do dia para cada dia da semana

Domingo: Salmo 24.

Segunda-feira: Salmo 48.

Terça: Salmo 82.

Quarta-feira: Salmo 94, seguido pelos primeiros três versículos do Salmo 95.

Quinta-feira: Salmo 81.

Sexta-feira: Salmo 93.

Sábado: Salmo 92.

VEJA: Aprenda a simpatia para arrumar emprego

Versículos sobre paz

– Agora, que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. (2 Tessalonicenses 3:16)

– A paz vos deixo; minha paz vos dou. Eu não dou a você como o mundo dá. Não se perturbem os vossos corações e não tenham medo. (João 14:27)

– Tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti. (Isaías 26:3)

– Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. (1 Pedro 5:7)

– Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. (Salmo 4:8)

– Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo…(Romanos 5:1)

– Grande paz têm os que amam a tua lei, e nada os fará tropeçar. (Salmo 119:165)

– Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais paz. Neste mundo você terá problemas. Mas tenha coragem! Eu superei o mundo. (João 16:33)

– Que a paz de Cristo governe os vossos corações, visto que fostes chamados à paz como membros de um só corpo. E seja grato. (Colossenses 3:15)

– Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. (Romanos 15:13)

Aprenda a Salve Rainha