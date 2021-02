Salmo do dia (02/02/2021): leitura de adoração ao Senhor

Veja o salmo do dia – salmo 113. Desde o ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia, já nos amava e já zelava pelas nossas vidas. Nunca deixou sozinho um dos seus filhos, pois seu amor é incondicional e maior que tudo. Neste momento, tire um tempo para agradecer ao Senhor pela sua grandeza e pelo seu amor. Não deixe de adorar aquele que te criou, te formou e colocou a alegria em sua vida. Pois não existe ninguém como nosso Deus, Ele é o único que pode te levantar do chão no momento da queda.

Neste verso, vemos a exortação do Salmista, para o louvor e adoração a Deus. Para o adorar pela sua grandeza, pelo seu amor e a sua infinita bondade. É Deus que levanta o pobre e oprimido e é Deus que ajuda o necessitado dando amparo. Por isso, o único merecedor de toda adoração e louvor, é o Senhor Deus. “Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor”.

Qual o Salmo o dia? Salmo 13

Louvai ao SENHOR. Louvai, servos do SENHOR, louvai o nome do SENHOR.

Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre.

Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor.

Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus.

Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas?

O qual se inclina, para ver o que está nos céus e na terra!

Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado,

Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo.

Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. (Salmos 113:1-9)

