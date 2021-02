Salmo do dia (03/02/2021): comece seu dia com alegria

Comece as suas manhãs com alegria com o Leia o Salmo do dia – Salmo 96.. Pois Deus habita em você, e quem tem o Senhor Deus em sua vida, carrega dentro de si o maior amor do mundo. Louve ao Senhor com adoração, com verdade em suas palavras e verá as bênçãos que Ele derramará sobre você e sua casa. Que onde os seus pés pisarem, Deus seja adorado e exaltado. Tenha a convicção que tudo que somos, tudo que temos e tudo que conquistaremos, só foi ou é possível, porque o grande Deus ao nosso lado sempre está.

Salmo do dia, terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

No Salmo de hoje, aprendemos sobre a importância da adoração ao Senhor. Neste cântico, o a palavra faz um convite para que toda a terra louve a Deus.

Salmo 96

Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SENHOR toda a terra.

Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia.

Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos os povos as suas maravilhas.

Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses.

Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus.

Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário.

Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. (salmo do dia)

Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome; trazei oferenda, e entrai nos seus átrios.

Adorai ao Senhor na beleza da santidade; tremei diante dele toda a terra.

Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale; julgará os povos com retidão.

Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; brame o mar e a sua plenitude.

Alegre-se o campo com tudo o que há nele; então se regozijarão todas as árvores do bosque,

Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. (Salmos 96:1-13)

Dicas para ler a Bíblia diariamente

1. Comece a ler a Bíblia hoje – não há hora melhor e não há razão para esperar.

2. Reserve um horário específico a cada dia. Defina sua programação e cumpra-a. As manhãs são ótimas, mas fique à vontade para usar qualquer horário que seja mais adequado para você.

3. Leia a Bíblia com o objetivo de aprender, não simplesmente para realizar sua próxima leitura. Antes de começar, faça uma breve oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, e depois seja revigorado pelas palavras que ler!

Oração da manhã para todos os dias serem abençoados por Deus