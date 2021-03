Salmo do dia (04/03/2021): leitura para uma quinta de paz

Para um dia cheio de alegria e paz no coração, comece sua quinta-feira, dedicando alguns minutos na leitura da Bíblia sagrada. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, ele nos guia e nos orienta para o caminho certo. Veja o salmo do dia, salmo 32, e tenha um dia abençoado pelo Senhor Deus.

Confie que ele não te deixará sozinho, mesmo que todos te abandonem, Deus nunca o abandonará. Veja o salmo do dia.

Salmo do dia – salmo 32

Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano.

Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.

Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em sequidão de estio. (Selá.)

Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá.)

Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. (salmo do dia)

Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá.)

Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. (salmo do dia)

Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti.

O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará.

Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. (Salmo do dia 32:1-11)

Mensagem de quinta-feira, 03 de março de 2021

No salmo o dia de Davi, vemos o rei contando a felicidade dos homens que são perdoados pelo Senhor. Ele relata que nos momentos de angustia todos devem orar, porque Deus é o único que pode ajudar cada um dos seus filhos. Nesta exortação ao arrependimento, nós vemos que para uma vida alegre e tranquila, é precisa ser correto em todas as atitudes. Para que assim como Davi, cada um de nós receba o perdão de Deus quando cometer algum pecado e para que o amor do pai, sempre esteja conosco.

Além do salmo do dia, leia também: