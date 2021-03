Salmo do dia (05/03/2021): leitura para uma sexta de paz

Comece sua sexta-feira, com a leitura do salmo do dia, salmo 111, que fala sobre o amor de Deus e a gratidão do seu povo pelas suas infinitas misericórdia. Quando nos dedicamos na leitura da Bíblia sagrada, percebemos que não há o que temer, pois temos ao nosso lado o todo poderoso, o criador do mundo.

Saiba que mesmo na dificuldade, o melhor cenário sempre será buscar por Deus e seu amor genuíno. Veja o salmo do dia de hoje:

Salmo do dia – salmo 111

Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação.

Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.

A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.

Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor.

Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.

Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios.

As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. (salmo do dia)

Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.

Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo e tremendo é o seu nome.

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre. (Salmos 111:1-10)

Mensagem de sexta-feira, 05 de março de 2021

Na mensagem do salmo do dia, aprendemos que a gratidão ao Senhor precisa ser oferecida de todo o coração. Pois em tudo que Deus faz existe glória e beleza, sua infinita misericórdia dura para todo o sempre. Nunca esqueça, que Deus não esquece aquilo que promete e tudo que faz é baseada em honestidade, amor e verdade. Para ter sabedoria, o cântico nos mostra que precisamos obedecer ao Senhor e as suas leis. Assim também, guardando seu amor e o adorando em todo o tempo.

