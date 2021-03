Salmo do dia – 06/03/2021: leitura para um sábado de paz

Para um sábado de paz, amor e confiança em Deus, leia o salmo do dia, salmo 51. Onde vemos o cântico de Davi no momento de grande angustia e medo, por ter pecado contra Deus. No mesmo capítulo vemos o salmista agradecendo ao pai pelo seu amor, sua graça e seu perdão.

Não importa o que você tem feito, o nosso Deus sempre estará de braços abertos para te receber e te aceitar como filho. Veja o salmo do dia:

Salmo do dia – salmo 51

Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.

Lava-me completamente da minha iniqüidade, e purifica-me do meu pecado.

Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.

Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares.

Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.

Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.

Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais branco do que a neve.

Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.

Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniqüidades.

Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. (salmo do dia)

Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.

Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário.

Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.

Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.

Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor.

Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas em holocaustos.

Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.

Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade; edifica os muros de Jerusalém.

Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas; então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. (Salmos 51:1-19)

Mensagem de sábado, 06 de março de 2021

Qual de nós nunca cometeu pecado e se sentiu sujo por isso? Até mesmo o grande rei Davi passou por isso. Mas através do salmo do dia, ele nos ensina a pedir perdão ao Senhor de todo o coração. Ele roga pela misericórdia de Deus, confessa os seus erros e pede a Deus um espírito reto, para não pecar novamente. Assim nós também podemos falar com Deus, abrindo o nosso coração e a nossa intimidade para falar com o Senhor. Pois em todo o tempo ele ouvirá o nosso clamor e atenderá o desejo de nossa alma.

