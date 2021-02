Salmo do dia (7/2/2021): comece seu domingo com bênçãos

Deus tem bênçãos reservadas para a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que o amam, seguem suas leis e anda corretamente. No salmo do dia – salmo 101, vemos Davi prometendo ao Senhor andar perante a sua palavra. Ele com sinceridade no coração, promete estar sempre no caminho da luz e se opor aqueles que praticam a iniquidade. Que neste domingo, 07 de fevereiro de 2021, venhamos cumprir aquilo que o Senhor nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.

Saiba que todos os dias, Deus com sua mão poderosa nos livra do mal e nos protege do homem perverso. Sua infinita misericórdia nos acompanha em todos os lugares. Se hoje, você tem se sentido desamparado, não temas, peça em oração ao Senhor por proteção. Pois aqueles que o amam e seguem os seus mandamentos, ele não desampara e sempre tem bênçãos reservadas.

Salmo 101

Cantarei a misericórdia e o juízo; a ti, SENHOR, cantarei.

Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero.

Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam; não se me pegará a mim.

Um coração perverso se apartará de mim; não conhecerei o homem mau. (salmo do dia)

Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei.

Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo; o que anda num caminho reto, esse me servirá.

O que usa de engano não ficará dentro da minha casa; o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos.

Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniqüidade. (Salmos 101:1-8)

