Salmo do dia (8/2/2021): leitura para uma segunda-feira de proteção

Comece sua semana com fé no coração e crendo que Deus é o advogado fiel da sua vida. No salmo do dia, salmo 17, vemos a oração de Davi pedindo a Deus por proteção. Com verdade em suas palavras, ele pede ao Senhor que esteja sempre em sua vida, livrando dos ataques daqueles que queriam seu mal. Assim também, você pode rogar ao Senhor por misericórdia, pois Ele tem ouvidos atentos para os seus filhos, seja de dia, ou de noite. Creia que quem pode te livrar da injustiça e da maldade é Deus.

Acompanhe o Provérbios de hoje.

Salmo 17

Ouve, SENHOR, a justiça; atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.

Saia a minha sentença de diante do teu rosto; atendam os teus olhos à razão.

Provaste o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me, e nada achaste; propus que a minha boca não transgredirá.

Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.

Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem.

Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras.

Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra.

Guarda-me como à menina do olho; esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, (salmo do dia)

Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando.

Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente.

Têm-nos cercado agora nossos passos; e baixaram os seus olhos para a terra;

Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos.

Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, com a tua espada;

Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças.

Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. (Salmos 17:1-15)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.