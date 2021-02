Salmo do dia (9/2/2021): comece seu dia com gratidão

Para ter um dia abençoado na presença de Deus, levante pela manhã e dedique alguns minutos na leitura do salmo do dia, salmo 148. Neste lindo cântico, aprendemos com o salmista a importância de louvar ao Senhor em todo o tempo. Pois a terra foi formada por suas mãos, cada ser vivo foi criado por Ele, e tudo que existe na terra, adora ao Senhor, pois Ele é o único Deus poderoso. Quando reconhecemos a sua grandeza, a sua infinita misericórdia, Ele recebe nossa adoração. Nesta terça-feira, seja grato ao pai e verá que grandes bênçãos Ele tem preparado para os filhos que o ama e o adora sem reservas.

Acompanhe o Provérbios de hoje.

Salmo 148

Louvai ao SENHOR. Louvai ao SENHOR desde os céus, louvai-o nas alturas.

Louvai-o, todos os seus anjos; louvai-o, todos os seus exércitos.

Louvai-o, sol e lua; louvai-o, todas as estrelas luzentes.

Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus.

Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados.

E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão.

Louvai ao Senhor desde a terra: vós, baleias, e todos os abismos;

Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra;

Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros;

As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras; (salmo do dia)

Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra;

Moços e moças, velhos e crianças.

Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado; a sua glória está sobre a terra e o céu.

Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. (Salmos 148:1-14)

