Salmo do dia para começar o seu dia hoje 4/2/2021

Como é a sua manhã? Você pula da cama e vai direto para a janela? Independentemente de como nossas manhãs possam parecer, há um ritual matinal do qual todos podemos nos beneficiar: reconhecer a presença de Deus. Então, leia o salmo do dia – Salmo 146.

Salmo do dia, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021

No cântico de hoje, o Salmista mostra a fraqueza do ser humano e a fidelidade de Deus. “Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus”. Quando precisar de alguma coisa e todos ao seu redor virar as costas para você. Lembre-se sempre, que Deus ao teu lado sempre está. E tudo aquilo que pedir de coração ao Senhor, ele ouvirá sua suplica e te atenderá.

Cântico 146

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor.

Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo.

Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação.

Sai-lhe o espírito, volta para a terra; naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.

Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus.

O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre; (salmo do dia)

O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados.

O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor levanta os abatidos; o Senhor ama os justos;

O Senhor guarda os estrangeiros; sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios.

O Senhor reinará eternamente; o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. (Salmos 146:1-10)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Oração da noite: o salmo 91 traz segurança para os que confiam em Deus