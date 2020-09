Você já ouviu falar da simpatia da canela para atrair dinheiro? A especiaria originária da Ásia é utilizada com diversas finalidades, podendo inclusive servir para atrair a prosperidade, através de um simples gesto. O ritual deve ser experimentado sempre no primeiro dia de cada mês fazer com que o novo período que se inicia seja positivo e feliz – e com abundância financeira. Qualquer pessoa que sinta que precisa de uma mudança em sua vida pode usá-la.

A canela realmente o ajudará a abrir caminhos para a melhoria financeira. Então, você está disposto a experimentar?

Por que usar a canela?

A canela é uma especiaria poderosa por seu aroma, sabor, propriedades terapêuticas e místicas. Mas esta especiaria também tem alguns poderes místicos relacionados à prosperidade, sucesso e amor.

Quando falamos sobre prosperidade, tendemos a pensar apenas em dinheiro e em nossa estabilidade financeira. Mas é um fato que prosperidade também pode se referir ao nosso equilíbrio emocional e espiritual e isso também ajudará nessas áreas de sua vida. Isso ocorre porque a canela atrai a energia do sucesso para você, inspirando todas as áreas de sua vida.

Para realizar a simpatia, basta ficar atento ao calendário e ter um pouco de canela em pó em casa.

3 passos para fazer a simpatia da canela

O primeiro dia de cada mês é o dia de atrair dinheiro com canela! Descubra como você deve fazer essa simpatia.

No primeiro dia de cada mês coloque 3 colheres pequenas de canela em pó na palma da sua mão direita e vá até a porta, seja em casa ou no escritório.

Você então terá que soprar a canela, mas antes, repita com muita fé e força as seguintes afirmações:

Quando eu assoprar esta canela, a prosperidade entrará nesta casa.

Quando eu assoprar essa canela, a abundância virá para ficar.

Quando eu assoprar essa canela, a abundância viverá aqui!

Por fim, tudo o que você precisa fazer é esperar os resultados e ter certeza de que eles virão. Deixe que o pó de canela fique no chão após assoprar por pelo menos 24 horas (até o dia 1º do mês acabar). Depois pode varrer normalmente.

Atraia dinheiro com canela e sal grosso

Se você deseja ter uma simpatia ainda mais forte, você também pode usar a canela e o sal grosso – uma dupla poderosa para a prosperidade.

O sal tem sido utilizado ao longo dos anos para afastar as más energias do meio ambiente. Quando usado em combinação com a canela, essa mistura ajudará a banir os agentes da negatividade que bloqueiam os caminhos da abundância e da prosperidade em sua vida. O que você ainda está esperando? Comece a sua simpatia imediatamente!

Canela em pó nos ralos

Outra simpatia da canela que vai ajudar a atrair dinheiro para a sua vida é colocar canela em pó nos ralos da sua casa.

Depois que você fizer a limpeza habitual, de preferência em uma segunda feira, coloque um pouco de canela em pó nos ralos. Tanto no ralo da cozinha, como dos banheiros e de toda parte da casa. Isso afasta energias negativas, atrai sorte e ainda deixa a casa perfumada.