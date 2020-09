Feng Shui: 5 dicas fáceis para atrair prosperidade e boas vibrações

Você provavelmente já ouviu falar de Feng Shui, uma técnica milenar chinesa para harmonizar ambientes, atrair prosperidade e boas vibrações. A prática não transforma a estrutura de uma casa, mas faz com que nossas lares evoluam conosco. Embora quase imperceptíveis, esses pequenos ajustes podem ter um impacto profundo em sua vida diária.

Então, para ajudar você a se conectar com o seu lar, o jornal DCI reuniu cinco dicas para aplicar o Feng Shui nos ambientes e assim obter mais harmonia.

O que é Feng Shui?

A técnica consiste em fortalecer o “chi” do ambiente, ou seja, a energia vital. Neste caso, os especialistas buscam identificar os fluxos de energia do ambiente e aplicam técnicas de cura que trazem diversos benefícios à quem convive no espaço. A tradução literal de Feng Shui quer dizer vento-água e, de acordo com os chineses, essa é uma prática como o vento, que não se pode entender e como a água, que não se pode agarrar. Sendo assim, a proposta é estar em movimento constante para que todas as boas vibrações, prosperidade e paz atinjam o imóvel.

Como aplicar o Feng Shui?

Para movimentar o “chi”, é preciso criar um plano para a organização dos móveis, decorações e até de escolha das cores. O Feng Shui pode ser aplicado em casa, empresas ou ambientes públicos. Ou seja, com pequenas ações, é possível transformar não só o ambiente, como a vida de cada um que ali frequenta ou habita.

Para uma aplicação correta da prática, o uso do baguá – uma espécie de mandala que delimita os setores que correspondem aos aspectos mais importantes da vida – é fundamental. As soluções são feitas a partir do mapeamento dos espaços, permitindo assim um diagnóstico completo. Uma vez identificados os problemas, será possível “prescrever as correções”.

São oito áreas: família, prosperidade, fama, relacionamento, criatividade, amigos, carreira e sabedoria. O centro do baguá representa o equilíbrio das forças yin e yang, a harmonia. Veja como usar o baguá:

Agora, veja como aplicar o Feng Shui em casa:

Entrada de ambientes

É fundamental se atentar a entrada de qualquer ambiente. Isso porque, são essenciais para proteger o local de energias externas. Então, valorize o hall de entrada com plantas e flores. Mas, atenção: é preciso mantê-lo sempre limpo e iluminado. Uma boa dica é aproveitar o espelho – um dos instrumentos mais poderosos do Feng Shui. O objeto é capaz de “espantar” as energias negativas.

Atenção com o banheiro!

O banheiro pode ser um dos maiores vilões do Feng Shui – todo o trabalho para aplicar a técnica em um imóvel pode ir literalmente pelo ralo se não tivermos cuidado com o cômodo. Existem dois motivos para tamanha preocupação. A primeira questão é: o banheiro é programado para tirar da casa todas as impurezas e sujeiras do nosso corpo. Agora, a segunda: o elemento água, domina esse espaço e pode acabar levando todas as boas energias para fora do seu ambiente. Então, não esqueça:

Mantenha a porta fechada;

Abaixe a tampa da privada;

Tampe os ralos;

Mantenha o ambiente sempre limpo e arejado;

Por fim, use decorações em madeira ou tons de verde. Sim! Você pode abusar das plantinhas.

Aromaterapia é uma grande aliada do Feng Shui

A aromaterapia é uma técnica natural que utiliza o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular partes do cérebro que promove o bem-estar. E justamente por isso, não pode faltar em casas que adotam o Feng Shui.

De acordo com o portal Mais Feng Shui, os cheiros determinam a forma de você se sentir. Ou seja, cada um tem uma propriedade:

Canela: atrai prosperidade;

Sete ervas: protege e purifica;

Patchouli: inspira harmonia e é afrodisíaco natural;

Eucalipto: elimina energias negativas e ansiedade, revigora, limpa e tonifica

Lavanda: acalma, harmoniza, reconforta e relaxa;

Alecrim: traz alegria e harmonia, clareza, motivação e boas energias;

Manjericão: é um antidepressivo natural poderoso;

Capim Limão: traz foco e alivia o cansaço mental e físico;

Laranja: atrai felicidade, alegria e bem-estar;

Gerânio: é o óleo essencial da mulher – isso porque regula a Tensão Pré-Menstrual (TPM).

Valorize a água corrente

Uma técnica importante para trazer prosperidade e dinheiro é manter água corrente no quadrante da prosperidade. Use o baguá para identificar a área e abuse da água corrente. De aquário à fontes decorativas, o que importa é ter. Ao fazer isso, você deixa a energia fluir, gera relaxamento, diminui o estresse, e, dessa forma, prospera.

Entenda as posições de comando

Para concluir, é importante entender as posições de comando. Elas são representadas pelo mobiliário que domina o ambiente, por exemplo mesas, camas e peças grandes. Segundo o Feng Shui, se você deseja garantir uma posição favorável na vida e ter o comando das situações, você deve ter uma visão ampla de todo o ambiente que ocupa. Isso significa se colocar na posição de controle em relação à porta.

Portanto, não fique de costas para a porta de entrada dos cômodos.

Cumprir essa orientação proporciona uma sensação de bem-estar, proteção e segurança, tanto na vida pessoal quanto na profissional. A posição de controle deve ser obedecida também no seu trabalho. Tenha sempre uma visão ampla do ambiente onde quer que você esteja. Não respeitar esse preceito pode acarretar problemas como traições.

Lembre-se: O Feng Shui não traz sucesso da noite para o dia, e nem é uma mágica milagrosa. Entretanto, acredita-se que se você aplicar os seus conceitos corretamente, ele fará sua vida mudar de rumo. A ideia é: quando você muda algo à sua volta, algo muda também dentro de você, e essa ação Yin Yang (dentro/fora) é uma das bases da técnica chinesa.