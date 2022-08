Tarot do dia: veja qual é a carta de quarta-feira (31/08/22)

Sempre que você estiver confuso sobre uma situação e estiver procurando por respostas, é sempre uma boa ideia pedir orientação ao Tarot do dia! Se você acredita firmemente que essas cartas podem lhe dizer seu futuro ou simplesmente ama o ritual de tudo isso, confira a carta dessa quarta-feira, 31 de agosto, que lhe dará a orientação que você precisa.

Aproveite para ler o poderoso Salmo 91.

Qual a carta de Tarot do dia?

A carta do Tarot do Dia é O Imperador e ela veio nos mostrar a força dentro de nós. São necessários disciplina, organização e muito trabalho para poder fincar pilares firmes.

Esse arcano mostra que sem vontade e persistência nossos desejos não saem do campo das ideias. A energia que o Imperador nos passa é que ele supera qualquer problema que chegue até ele.

A confiança e segurança do Imperador nos remete a simbologia de estar no controle das emoções, um exemplo das energias masculinas. Esta imagem é paterna que representa as estruturas de segurança.

Criando regras claras e um sistema para repassar seu conhecimento. Esta carta nos mostra um governante forte que lidera firmemente transpassando grande respeito. Como governante, ele lidera com mão firme e exige respeito e autoridade. Com um planejamento cuidadoso, uma abordagem altamente organizada e perseverança.

Os Significados Das Cartas De Tarô Dos Arcanos Maiores

As cartas do Tarô dos Arcanos Maiores representam as lições de vida, as influências carmicas e os grandes temas arquetípicos que estão influenciando sua vida e a jornada de sua alma para a iluminação. Os significados das cartas dos Arcanos Maiores são profundos e complexos – de maneiras lindas! Essas cartas de Tarô representam verdadeiramente a estrutura da consciência humana e contêm as chaves para as lições de vida transmitidas através dos tempos.

Também conhecidas como as Cartas de Trunfo, as cartas dos Arcanos Maiores incluem 21 cartas numeradas e 1 carta não numerada (o Louco). O Louco é o personagem principal dos Arcanos Maiores e faz sua jornada através de cada uma das cartas, conhecendo novos professores e aprendendo novas lições de vida ao longo do caminho, e eventualmente alcançando a conclusão de sua jornada com a carta Mundo. Isso é conhecido como a Jornada do Louco e é uma maneira útil de entender a linha da história dos significados das cartas do Tarô dos Arcanos Maiores.