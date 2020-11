Venha conferir os conselhos do tarot semanal 16/11 para começar bem essa semana e descobrir como você pode se alinhar com seus planos nesse finalzinho de 2020.

Essas 3 cartas pertencem aos arcanos maiores do tarot mitológico, ou seja, elas usam os símbolos da mitologia grega para nos auxiliar e enviar conselhos.

Tarot Semanal 16/11

Essa tiragem não chegou até você à toa. Se você está aqui, aproveite para ler um conselho:

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado da carta na leitura do tarot semanal 16/11

Resultado Tarot Semanal 16/11

Carta 1 – A JUSTIÇA

Atena, a deusa da sabedoria e justiça, surgiu no seu Tarot Semanal 16/11. Ela é uma deusa poderosa e possui uma cadeira no Olimpo, perto de Zeus.

Sua representação é feita por uma balança, que simboliza justiça e equilíbrio. Portanto, busque começar a sua semana com equilíbrio, caso precise de ajuda, aposte em um banho de rosa branca para isso. Atena também diz que com sabedoria você vence qualquer desafio, portanto, durante essa semana, você precisa de mais agilidade e frieza. Analise melhor as situações e busque uma visão mais ampla, pode ser que você esteja olhando apenas para um lado ou se envolvendo emocionalmente, cuidado com isso.

Por fim, lembre-se da racionalidade antes de tomar alguma decisão. Contudo, não demore para fazer algo, a lentidão não será sua amiga nessa semana.

Carta 2 – O HIEROFANTE

No Tarot Semanal 16/11, o Hierofante é representação do arquétipo do guardião da sabedoria. A carta é representada pela figura de Quíron, um centauro muito sábio que se dedicava a curar os males e dores dos outros, apenas por compaixão

Seja como o Quíron durante essa semana! Seja diferente do que os outros esperam de você e não tome decisões por influências externas. Em vez de Quíron ser impulsivo, como os outros centauros, ele era calmo, sábio e amoroso. Você não é o que os outros dizem de você é e nem precisa se tornar o que esperam, nunca se esqueça disso.

Acabamos de ingressar na lua nova, fase ótima para começar novos projetos, porém, para você, não é hora de agir. Sendo assim, aproveite essa energia para começar algo novo dentro da área dos estudos, para agir e tomar decisões mais para frente. Mergulhe nos estudos e observe mais o que acontece ao seu redor, será o melhor a fazer nesse momento.

Carta 3 – O JULGAMENTO

A carta do julgamento apareceu no seu Tarot Semanal 16/11. Não se preocupe, o nome pode parecer algo sério, mas mantenha a calma e venha entender seu conselho.

Hermes, o mensageiro dos deuses, que entra e sai do Olimpo ou do Submundo quando bem entende, é a figura presente nessa carta. Sendo assim, ele vem lhe trazendo esse recado, dizendo que você amadureceu suas ideias e está pronto para mergulhar no seu submundo e no seu interior. Se dedique aos seus talentos e virtudes para colocar seus planos em prática. Portanto, é uma carta positiva, que pede ação da sua parte. Procure trabalhar mais seu chakra básico essa semana, assuma responsabilidades e comece a agir.

Contudo, vale lembrar que o julgamento pede audácia e reconexão com seus pontos positivos deixados pelo caminho. Então, não deixe de ter foco e tenha em mente que tudo o que fazemos no dia de hoje, reverbera e volta para nós. Se precisar de uma ajudinha na hora de focar no que precisa, aposte em um bom banho de alecrim.