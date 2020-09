Respire fundo, escolha uma carta e clique para ver um conselho do tarot para você na semana do dia 28 de setembro.

Que tal conferir os conselhos do tarot semanal 28/09 para começar o dia com o pé direito? Essas 3 cartas pertencem aos arcanos maiores do tarot mitológico.

Aqui, os arquétipos são explicados pelas figuras da mitologia grega que atingem a psique humana e trabalham no nosso inconsciente.

Tarot Semanal 28/09

O tarot online, o esoterismo e o misticismo são muito valiosos e podem oferecer conselhos incríveis. Portanto, prepare-se para um mergulho interior que trará respostas para as questões que você precisa solucionar.

Como funciona o tarot online?

Para começar, respire fundo, concentre-se e escolha a sua carta favorita na imagem acima. Em seguida, role para baixo e confira o significado da carta na leitura do tarot semanal 28/09

Resultado do tarot online

Carta 1 – A TEMPERANÇA

O conselho do Tarot Semanal 28/09 para quem escolheu a Temperança é conexão espiritual. Você pode, por exemplo, começar a meditar por 15 minutos antes de começar a sua rotina.

Muitas vezes, por conta dos problemas do dia a dia, esquecemos da nossa essência e do que estamos sentindo. Não deixe esses sentimentos se acumularem dentro de você.

Tome um banho de de limpeza energética com sal grosso, manjericão e camomila antes de dormir. No amor essa carta é extremamente positiva, então busque conexão e diálogo com o seu parceiro. Os solteiros podem perguntar a si mesmo quais características procuram em alguém em vez de focar em uma relação que não te leva a nada.

O período no trabalho tende a ficar mais estável e se você busca uma nova oportunidade, comece a investir nessa procura, mexa em suas redes sociais voltadas para isso e comece um novo curso, por exemplo.

Tarot Semanal 28/09: Carta 2 – OS NAMORADOS

O conselho do tarot para você é tomar decisões com o coração, independente da área. Use mais a sua emoção e ouça mais a sua intuição.

Uma boa dica é dormir com folhas de louro na fronha do seu travesseiro. Ele ativa sua intuição de noite, mas antes disso, tome um banho de arruda, sal grosso e guiné, para proteção.

Para quem está solteiro eu indico um banho do amor com canela, rosas vermelhas e hibisco, principalmente nessa sexta-feira, que é o dia da semana referente à Vênus, deusa do amor, e estaremos na lua cheia.

Busque conhecer mais sobre si, sobre suas crenças limitantes que te impedem de se entregar e busque mais sobre tantra, independente se você está solteiro ou comprometido. Ah, e a carta também fala de coragem e ousadia, aposte mais nisso em qualquer área nessa semana.

Carta 3 – A ESTRELA

A Estrela fala sobre conquista de objetivos. então, o Tarot Semanal 28/09 é que você comece a traçar um rumo nessa direção.

Reveja as metas que estão no papel, a lua crescente que estamos é ótima para que algo comece a desabrochar. Procure meditações sobre a lei da atração, não deixe de lado o poder e a energia que existem dentro de você.

A Estrela também fala de sentimentos presos, como a tristeza e o vazio, que precisam ser jogados fora para que haja lugar para esperança e renovação!

Um banho de alecrim, manjericão e sal grosso pode te ajudar a começar com isso. Esse conselho do tarot vale para todas as áreas da sua vida, coloque as coisas em prática!