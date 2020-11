Tarot Semanal 30/11: Escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é segunda-feira, ou seja, dia de receber um conselho divino, algo especial que não chegou até você à toa. A previsão do Tarot Semanal 30/11 será através da junção de duas cartas do baralho cigano.

Um novo mês está para começar, o último mês de um ano que foi conturbado para muitos. Porém, não faz sentido invalidar um ano que te fez crescer e lidar com diversas sombras. 2021 está para começar e não sabemos as reais perspectivas para a pandemia e a quarentena.

Contudo, diferente de 2020, nós já sabemos da doença e podemos conseguir nos planejar melhor, ou pelo menos tentar. E o planejamento já pode começar com uma pequena ajuda dos ciganos.

Consulta do Tarot Semanal 30/11

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 30/11

Resultado do Tarot Semanal 30/11

Conjunto 1 – A Âncora e o Navio

O seu conselho do Tarot Semanal 30/11 começa de uma forma tranquila! A primeira carta que apareceu foi a âncora, que significa segurança! Muitos olham para a carta e ficam com medo que isso signifique estagnação ou algo ruim, mas é uma segurança positiva.

Já o navio mostra um pouco de demora, uma certa lentidão para as coisas acontecerem. Sendo assim, as coisas vão ficar mais seguras para você, mas isso irá demorar. Pode ser que essa fase fique confusa, mas as coisa irão se estabilizar, é exatamente isso que as cartas vieram te dizer, vai demorar, mas tudo tomará seu rumo.

Como sabemos, as fases da lua interferem na nossa energia, e acabamos de entrar na lua nova em gêmeos, que deixará seus sentimentos mais à flor da pele. Então, não se assuste se estabilidade não for seu forte ou se parecer que você não tem plano nenhum. As coisas irão se encaixar, busque rever seus planos e meditar essa semana.

Conjunto 2 – A Carta e o Sol

O seu conselho do Tarot Semanal 30/11 começa com um questionamento: o que você fez durante 2020? Parece uma música de fim de ano que diz que o natal chegou e pergunta o que você fez durante o ano, mas é uma questão séria.

O ano de 2020 foi regido pelo Sol, que pede evolução pessoal e criatividade, mas também nos faz lidar com nossas próprias sombras sem deixar nada escondido.

A primeira carta que apareceu foi a própria carta, que significa aviso, ou seja, há algo por vir. Em seguida, aparece o Sol, que mostra coisas boas e positivas no seu caminho. Contudo, não se esqueça de finalizar o seu ano com a proposta que seu regente trouxe, ou seja, mais evoluído, sem esconder seus sentimentos e sua verdade. Assim, as coisas boas chegarão em breve. Caso esteja procurando um amor, tente fazer alguns dos rituais da lua cheia para mexer essa energia.

Conjunto 3 – A Árvore e o Rato

O Tarot Semanal 30/11 pede para que você trabalhe a sua comunicação! Uma boa dica para começar a semana é trabalhar o seu chakra laríngeo. Tente se expressar mais, se algo te incomoda, tente falar de uma forma passiva, ouça os outros que estão ao seu redor e organize suas ideias em um papel.

A carta da árvore significa comunicação e divisão de energia, mas a a carta do rato que aparece logo em seguida pede muita atenção e cautela, pois significa desgaste. Sendo assim, essa semana pode ser desafiadora e a falta de comunicação pode te trazer problemas. Preste atenção nisso e trabalhe esse ponto!

Gosta de tarot, oráculos e rituais? Então aproveite e leia também:

+ Rituais da Lua Cheia: Aprenda a fazer magias do amor

+ Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

+ Banho de Rosas: aprenda 4 banhos para você atrair o que quiser