Versículo do dia 10/02: comece sua quarta-feira com paz

Proteja seu dia e tenha bom ânimo nesta quarta-feira, 10, porque em Deus temos a paz e Ele é quem tem alegria para nossas vidas. Veja o versículo do dia – versículo 33 -, e comece seu dia com paz.

Versículo do dia – versículo 33

1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis.

2. Expulsar-vos-ão das sinagogas; vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus.

3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim.

4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco.

5. E agora vou para aquele que me enviou; e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais?

6. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.

7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei.

8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.

9. Do pecado, porque não crêem em mim; (versículo do dia)

10. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais;

11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.

12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.

13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir.

14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar.

15. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar.

16. Um pouco, e não me vereis; e outra vez um pouco, e ver-me-eis; porquanto vou para o Pai.

17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis; e outra vez um pouco, e ver-me-eis; e: Porquanto vou para o Pai?

18. Diziam, pois: Que quer dizer isto: Um pouco? Não sabemos o que diz.

19. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse: Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis?

20. Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.

21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora; mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.

22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará.

23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há de dar.

24. Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra.

25. Disse-vos isto por parábolas; chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. (versículo do dia)

26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai;

27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus.

28. Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai.

29. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma.

30. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus.

31. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora?

32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para sua parte, e me deixareis só; mas não estou só, porque o Pai está comigo.

33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. (João 16:1-33)