Versículo do dia, sexta-feira, 05 de março de 2021 (05/03)

Leia o versículo do dia de hoje, sexta-feira, 05/03, que fica no livro de Tiago, veja a palavra que Deus tem para o seu coração.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes”. Tiago 4:6

Versículo do dia – Tiago – Capítulo 4

1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?

2. Cobiçais, e nada tendes; matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar; combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis.

3. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.

4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.

5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?

6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.

7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.

8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações.

9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza.

10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.

11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. (versículo do dia)

12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem?

13. Eia agora vós, que dizeis: Hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos;

14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece.

15. Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo.

16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções; toda a glória tal como esta é maligna.

17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. (Tiago 4:1-17)

Explicação da palavra:

Na passagem de hoje, vemos uma exortação a respeito de como devemos agir. Quando lemos a Bíblia sagrada, vemos que Deus em tudo ensina seu povo. Ensina a não ser soberbo, a não mentir, a não enganar o próximo e muito menos achar que temos algum controle sobre nossas vidas. Pois o ser humano é falho, mas Deus que é perfeito, nos guia para o caminho certo. Por isso, nossa confiança e nossa esperança, precisa ser depositada em Deus, no seu amor e na sua misericórdia. Pois é através da graça do Senhor que cada um de nós obtém a paz e as bênçãos.

