Versículo do dia, domingo, 07 de março de 2021 (07/03)

Para um domingo abençoado, comece seu dia com uma palavra de ânimo e força. Faça a leitura do versículo do dia de hoje, que fica no livro de Colossenses, e tenha paz em seu coração.

Qual o versículo do dia de hoje?

“E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração”. Colossenses 3:15-16

Versículo do dia – Colossenses – Capítulo 3

1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.

2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra;

3. Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.

4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.

5. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, o afeição desordenada, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria;

6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência;

7. Nas quais, também, em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas.

8. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.

9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos,

10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou;

11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo, e em todos.

12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade;

13. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.

14. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. (Versículo do dia)

15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.

16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.

17. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.

18. Vós, mulheres, estai sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor.

19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas.

20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.

21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo.

22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus.

23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens,

24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.

25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há acepção de pessoas. (Colossenses 3:1-25)

Explicação da palavra

Na passagem de hoje, lemos uma exortação à santidade e ao amor fraternal. A exortação, vem para nos ensinar e nos instruir a não seguir o caminho que desagrada o Senhor. Também nos conduz com sabedoria para perto do pai, pois quem ama o Senhor e segue os seus mandamentos tem a proteção de Deus. A mensagem bíblia também nos ensina a perdoar, perdoar não da boca para fora, mas de todo o coração. Pois nós pecamos e pedimos perdão a Deus, ele com misericórdia nos perdoa, então porque também não praticar essa bondade que o Senhor despeja sobre nossas vidas? Para ter a paz em seu coração, siga a palavra do Senhor e demonstre amor por onde você for.

