Versículo da bíblia motivacional: frases para impulsionar a vida

Use essas citações e versículos das Escrituras como motivação para continuar acreditando e tendo fé!

Versículos inspiradores da Bíblia e citações populares das Escrituras podem elevar o espírito e trazer esperança em tempos de dúvida, ansiedade e medo. Então, esteja você procurando motivação, encorajamento, segurança ou paz, um versículo deve ser o primeiro recurso a que você recorre!

Versículo da bíblia motivacional

Oramos para que os seguintes versículos da Bíblia o encorajem e o lembrem da esperança que temos em Cristo.

João 16:33

"No mundo você terá tribulações. Mas tenha coragem; eu venci o mundo."

Isaías 41:10

"Portanto, não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o sustentarei com a minha mão direita justa."

Filipenses 4:6–7

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.

Salmo 34:4–5, 8

Busquei ao Senhor, e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para Ele são radiantes e seus rostos nunca serão envergonhados. Oh, prove e veja que o SENHOR é bom! Bem-aventurado o homem que nele se refugia!

Romanos 8:28

E sabemos que para aqueles que amam a Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o Seu propósito.

Josué 1:9

“Não to mandei eu? Seja forte e corajoso.

Mateus 6:31–34

“Portanto, não se preocupem, dizendo: 'O que vamos comer?' ou 'O que vamos beber?' ou "O que devemos vestir?" Pois os pagãos correm atrás de todas essas coisas, e seu Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Mas busque primeiro Seu reino e Sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a você também. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes."

Provérbios 3:5–6

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento. Reconheça-O em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.

Romanos 15:13

Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.

2 Crônicas 7:14

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra."

Filipenses 2:3–4

Não façam nada por ambição egoísta ou presunção, mas com humildade considerem os outros mais importantes do que vocês mesmos. Que cada um de vocês cuide não apenas de seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros.

Isaías 41:13

"Pois eu, o SENHOR, teu Deus, tomo a tua mão direita; sou eu quem te diz: 'Não temas, sou eu quem te ajuda'."

1 Pedro 5:6–7

Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.

Salmo 94:18–19

Quando pensei: "Meu pé escorrega", seu amor constante, ó Senhor, me ajudou a levantar. Quando os cuidados do meu coração são muitos, Suas consolações alegram minha alma.

Apocalipse 21:4

"E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram." E Aquele que estava sentado no trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas."

Manter versículos bíblicos edificantes perto do coração nos ajuda a ver a beleza em tudo. Quando estamos cheios de alegria todos os dias, é mais fácil tratar as pessoas com bondade e respeito. Dê uma olhada nestes versículos bíblicos inspiradores sobre força.

