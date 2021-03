Versículo do dia, segunda-feira, 08 de março de 2021

Comece sua segunda-feira fazendo a leitura das sagradas escrituras. Em cada parte da Bíblia, Deus sempre tem algo para falar aos nossos corações. Leia o versículo do dia de hoje, que fica no livro de Tito.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador; Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna”. Tito 3:5-7

Versículo do dia – Tito – Capítulo 3

1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda a boa obra;

2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens.

3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.

4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens,

5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,

6. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador;

7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.

8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que crêem em Deus procurem aplicar-se às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens.

9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei; porque são coisas inúteis e vãs.

10. Ao homem hereje, depois de uma e outra admoestação, evita-o, (versículo do dia)

11. Sabendo que esse tal está pervertido, e peca, estando já em si mesmo condenado.

12. Quando te enviar Ártemas, ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis; porque deliberei invernar ali.

13. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte.

14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos.

15. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. (Tito 3:1-15)

Explicação da palavra

Na passagem do dia de hoje, vemos mais uma vez o Apóstolo Paulo aconselhando o povo a respeito da salvação. Ele começa o capítulo pedindo que aja amor e bondade dentro de cada um. Pois nós não merecemos, mas Jesus através da cruz, nos deu a salvação. Porém, para receber a vida eterna, não podemos ser como as pessoas más, que mentem entre si, brigam por qualquer coisa e causa divisão entre os irmãos. Como filhos de Deus, nossa vida deve ser exemplo, exemplo de caridade e misericórdia, e além de tudo, que aja em nossos corações a palavra de Deus.

- PUBLICIDADE -

Além do versículo do dia, leia também: