Versículo do dia, sábado, 06 de março de 2021

Comece seu sábado com uma leitura de amor destinada ao seu coração. Leia o versículo do dia de hoje, que fica no livro de 1 João, na qual vemos uma mensagem aos filhos de Deus.

Qual versículo do dia hoje?

“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade”. 1 João3:16-18

Versículo do dia – 1 João – Capítulo 3

1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece; porque não o conhece a ele.

2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos.

3. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.

4. Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade.

5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e nele não há pecado.

6. Qualquer que permanece nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o conheceu.

7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo.

8. Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo. (Versículo do dia)

9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus.

10. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus.

11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros.

12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.

13. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia.

14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte.

15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele.

16. Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.

17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? (Versículo do dia)

18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.

19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações;

20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas.

21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus;

22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista.

23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento.

24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. (1 João 3:1-24)

Explicação da palavra

Nesta linda carta do Apóstolo João, ele fala aos filhos de Deus. Para que assim como o pai, que concedeu seu amor e sua bondade com todos, cada um de nós também façamos. Pois se o dono do mundo, com piedade e caridade tratou a cada um, como pode nós também não sermos caridosos com o próximo? A leitura ainda nos leva a refletir sobre o que realmente significa o amor, sabemos que Deus é o amor, assim se dizemos que Deus mora em nosso coração, o amor também deve existir em nós. E que assim venhamos agir, com sinceridade, com amor, com bondade e verdade, sempre seguindo aquilo que Cristo nos ensinou.

