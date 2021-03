Versículo do dia (04/03/2021)

Tire um tempo do seu dia, para se alegrar com a palavra de Deus. Conheça quais são os dois maiores mandamentos e pratique diariamente o amor de Deus. Veja o versículo do dia de hoje, que fica no livro de Mateus.

Versículo do dia de hoje

“E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Mateus 22:37-39

Palavra do dia

Jesus, em diversos momentos falou ao povo através de parábolas, para que o povo entendesse o que de fato ele estava falando. Neste capítulo do livro de Mateus, o Senhor explica alguns assuntos, mas de todos ele diz que o mais importante é o grande mandamento. E o maior dos mandamentos é amar a Deus, acima de tudo e de todos. O segundo mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo. Pois aquele que ama o Senhor e segue as suas palavras, tem a graça em seu coração e não comete o pecado com o seu próximo. Seja fiel ao pai em todos os momentos, que ele te guiará e contigo estará para sempre.

Versículo do dia – Mateus – Capítulo 22

1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo:

2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho;

3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir.

4. Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto; vinde às bodas.

5. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio;

6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.

7. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade.

8. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.

9. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes.

10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons; e a festa nupcial foi cheia de convidados.

11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias.

12. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. (Versículo do dia)

13. Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.

14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.

15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam nalguma palavra;

16. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens.

17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não?

18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas?

19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro.

20. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição?

21. Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.

22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram.

23. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram,

24. Dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão.

25. Ora, houve entre nós sete irmãos; e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão.

26. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao sétimo;

27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher.

28. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram?

29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.

30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento; mas serão como os anjos de Deus no céu.

31. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo:

32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.

33. E, as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. (Versículo do dia)

34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar.

35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo:

36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei?

37. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.

38. Este é o primeiro e grande mandamento.

39. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Mateus 22:1-39)

