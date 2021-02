Versículo do dia – 11/02: leitura de esperança em Deus

Saiba que a nossa esperança vem de Deus, pois Ele tem promessas para nossas vidas, promessas de um lugar onde teremos a paz eterna. Por isso, não desanime, pois Deus cumpre tudo aquilo que promete e não desampara aqueles que o amam. Se fortaleça hoje na fé de Deus e na esperança de alegria que Ele tem para cada um de nós. Confira o versículo do dia – versículo 8 -. que fica no livro de Tiago.

Veja também o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 8

1. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias, que sobre vós hão de vir.

2. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça.

3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram; e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias.

4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama; e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos.

5. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes; cevastes os vossos corações, como num dia de matança.

6. Condenastes e matastes o justo; ele não vos resistiu.

7. Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. (versículo do dia)

8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está próxima.

9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.

10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.

11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu; porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.

12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não; para que não caiais em condenação.

13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores.

14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor;

15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.

16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.

17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. (versículo do dia)

18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto.

19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter,

20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. (Tiago 5:1-20)