Versículo do dia 4/2/2021: leitura de esperança diária

Palavras são muito poderosas, e o versículo do dia prova exatamente isso. Leia o versículo 15 e 16, do livro de Marcos, que podem ajudá-lo a se sentir seguro e compreendido no turbilhão ou na vida cotidiana.

Veja também o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 15-16

1. E, passado o sábado, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungi-lo.

2. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol.

3. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro?

4. E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida; e era ela muito grande.

5. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca; e ficaram espantadas.

6. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram.

7. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis, como ele vos disse.

8. E, saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro; e nada diziam a ninguém porque temiam.

9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. (versículo do dia)

10. E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, e chorando.

11. E, ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram.

12. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo.

13. E, indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram.

14. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado.

15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.

16. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.

17. E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;

18. Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porãoas mãos sobre os enfermos, e os curarão.

19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus.

20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. (Marcos 16:1-20)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Imagem do versículo do dia: