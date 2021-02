Versículo do dia (6/2/2021): comece seu dia com o verdadeiro amor

O maior amor do mundo vem de Deus, aquele que deu seu único filho (Jesus) por amor a nós. E este amor vive dentro de cada ser humano que confia e acredita no Senhor. Para sentir esta paz, este amor e esta alegria em sua vida, o Senhor deixa seus mandamentos para serem cumpridos. Viva os seus dias seguindo a palavra de Deus e verá as bênçãos que o pai tem para você e toda sua casa. Confira o versículo do dia, que fica no livro de João.

Versículo do dia – versículo 13 – 14

1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.

2. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.

3. Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.

4. Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.

5. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.

6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem.

7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.

8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.

9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor. (versículo do dia)

10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.

11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo.

12. O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.

13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.

14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.

15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.

16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.

17. Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.

18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim.

19. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.

20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.

21. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.

22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado.

23. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai.

24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado; mas agora, viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. (versículo do dia)

25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem causa.

26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim.

27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. (João 15:1-27)