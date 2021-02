Versículo do dia (8/2/2021): tenha amor em seu coração

Deus em toda a escritura sagrada, fala sobre o amor. Instrui os seus filhos a terem o amor genuíno dentro do coração, e amar o próximo. No versículo de hoje, aprendemos sobre a importância de ter o amor verdadeiro. Pois mesmo que a pessoa tenha boas atitudes, que seja honesto e não seja mentiroso, se não houver o amor de Deus no coração, de nada vale as suas boas obras. Assim, que temos a fé, a esperança e o amor, porém a maior de todas essas, é o amor. Leia o versículo do dia, que fica no livro de 1 Coríntios.

Veja também o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 1

1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine.

2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.

3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.

4. O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.

5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal;

6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;

7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. (versículo do dia)

8. O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;

9. Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos;

10. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.

11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.

12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.

13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. (1 Coríntios 13:1-13)