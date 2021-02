Versículo do dia (9/2/2021): leitura para ser fiel a Deus

Nesta carta do Apostolo Paulo, ele ensina sobre as bênçãos que os filhos do Senhor podem obter. Se forem fiéis na palavra de Cristo, não desviar de seus caminhos e ter o amor no coração, o melhor desta terra Deus tem para cada um. Em oração, também ele pede ao Senhor que habite dentro de seu coração, para não pecar contra Deus. Que assim como o Apostolo Paulo, venhamos ser fiéis a Deus, crendo sempre que Deus é o único que pode nos ajudar em todos os momentos. E que seu grande amor e misericórdia, sempre esteja dentro de cada um dos teus filhos. Confira o Versículo do dia, que fica no livro de Efésios.

Veja também o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 20 – 21

1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios;

2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada;

3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi;

4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,

5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas; (versículo do dia)

6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho;

7. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder.

8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo,

9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo;

10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus,

11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor,

12. No qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele.

13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória.

14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,

15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome,

16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior; (versículo do dia)

17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e fundados em amor,

18. Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade,

19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.

20. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera,

21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. (Efésios 3:1-21)