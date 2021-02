Não deixe que o desanimo, que o medo e a aflição venham tomar conta de sua vida. Pois mesmo nos momentos de turbulências, o Senhor Deus ao teu lado está. Ele vê e conhece o seu sofrimento, mas temos que crer e ter fé, que no tempo certo Ele agirá ao nosso favor. Pois Deus sabe até onde nós podemos suportar, tenha fé e confie, que Ele jamais te deixará caído. Guarde a sua confiança somente em Deus, que tem todo o poder nas mãos. leia o versículo do dia, versículo 17-18, que fica no livro de Habacuque.

Veja também o salmo completo aqui.

Versículo do dia – versículo 17-18

1. Oração do profeta Habacuque sobre Sigionote.

2. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi; aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos faze-a conhecida; na tua ira lembra-te da misericórdia.

3. Deus veio de Temã, e do monte de Parã o Santo (Selá). A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor.

4. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força.

5. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos.

6. Parou, e mediu a terra; olhou, e separou as nações; e os montes perpétuos foram esmiuçados; os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem.

7. Vi as tendas de Cusã em aflição; tremiam as cortinas da terra de Midiã.

8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação?

9. Descoberto se movimentou o teu arco; os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. (Selá. ) Tu fendeste a terra com rios. (versículo do dia)

10. Os montes te viram, e tremeram; a inundação das águas passou; o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos.

11. O sol e a lua pararam nas suas moradas; andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança.

12. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios.

13. Tu saíste para salvação do teu povo, para salvação do teu ungido; tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. (Selá.)

14. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas; eles me acometeram tempestuosos para me espalharem; alegravam-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo.

15. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas.

16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios; entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim; no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas.

17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado;

18. Todavia eu me alegrarei no Senhor; exultarei no Deus da minha salvação.

19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. (Para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda). (Habacuque:1-19)

