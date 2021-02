Versículo do dia para inspirar o seu sábado (27/2)

Leia o versículo do dia de hoje, dia 27 de fevereiro, que fica no livro de Mateus, e tenha fé que rompendo em fé venceremos todas as adversidades da vida.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo; vocês valem mais do que muitos pardais”! Mateus 10:29-31

Explicação da palavra:

No lindo versículo do dia de hoje, aprendemos que a soberania de Deus vai além de tudo o que pensamos ou sonhamos. Pois assim como não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor, assim também, tudo que acontece em nossas vidas só pode ocorrer se Deus permitir. Por isso, a palavra nos ensina que não vale a pena se preocupar ou se entristecer com o dia de amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. Ele é o único que sabe o que acontecerá antes mesmo de existir e o que faremos antes mesmo de saber. Coloque todos os dias sua confiança e suas preocupações no Senhor e descanse seu coração.

Versículo do dia – Mateus – Capítulo 10

1. E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal.

2. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão;

3. Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu;

4. Simão, o Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu.

5. Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos;

6. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel;

7. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus.

8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai.

9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos,

10. Nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões; porque digno é o operário do seu alimento.

11. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis.

12. E, quando entrardes nalguma casa, saudai-a; (Versículo do dia)

13. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz.

14. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés.

15. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.

16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas.

17. Acautelai-vos, porém, dos homens; porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas;

18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores, e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles, e aos gentios.

19. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer.

20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós.

21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho; e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão.

22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.

23. Quando pois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do homem.

24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor.

25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? (Versículo do dia)

26. Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se.

27. O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados.

28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.

29. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai.

30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.

31. Não temais, pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos. (Mateus 10:1-31)

