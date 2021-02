Versículo do dia, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021 (24/02)

Tenha sempre em mente que Deus tem um plano especial na vida de cada ser humano em particular. Se você tem andado desanimado com as provações da vida, saiba que elas são ensinamentos e na frente verá que tudo foi permissão de Deus. Permissão para que você ficasse mais forte e assim alimentasse sua fé no Senhor Deus. Leia o versículo do dia de hoje, que fica no livro de Tiago.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Bem-aventurado o homem que sofre a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam”. Tiago 1:12

Explicação da palavra:

Aprendemos na carta de Tiago, que passar por provações faz parte da nossa vida, e elas nos ensinam a sermos pacientes e faz com que nossa fé cresça. Não devemos apenas desanimar quando o dia mau chegar, mas sim, pedir forças ao Senhor para passar por tudo em segurança e com a graça de Deus ao nosso lado. Pois a palavra nos ensina que feliz é aquele que passa por tribulações e não desvia do caminho de Deus, pois tudo na vida é aprendizado e assim seremos melhores e no final, receberemos do Senhor a vida eterna. Vida essa que Deus tem reservado para cada um de seus filhos, lembre-se sempre que a paz eterna virá do Senhor nosso Deus.

Versículo do dia – Tiago – Capítulo 1

1. Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que andam dispersas, saúde.

2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações;

3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.

4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.

5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.

6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte.

7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.

8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.

9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação,

10. E o rico em seu abatimento; porque ele passará como a flor da erva.

11. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece; assim se murchará também o rico em seus caminhos. (Versículo do dia)

12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.

13. Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.

14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.

15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte.

16. Não erreis, meus amados irmãos.

17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.

18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. (Tiago 1:1-18)

