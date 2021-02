Versículo do dia, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021 (25/02)

O que seria de nós, se não fosse a imensa graça e misericórdia de Deus? E o que seria de nossas vidas, se não tivemos Deus como nosso protetor e nosso guia? Se nós, não tivemos fé que Deus criou o mundo, nos formou e habita em nossas vidas, nada seriamos. Pois a fé é o que nos motiva a levantar pela manhã e crer que o dia de hoje, será bem melhor que o de ontem. Leia o Versículo do dia de hoje, que fica no livro de Hebreus, e veja que sem a fé é impossível agradarmos ao Senhor Deus.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”. Hebreus 11:1

Explicação da palavra:

A fé é o que move o cristão, pois sem a fé não podemos agradar a Deus, já que para falar com Ele precisamos crer e acreditar em suas palavras. Foi pela fé que Noé e toda sua família foram salvos, foi pela fé que Abraão obedeceu ao Senhor quando foi chamado por ele, mesmo sem saber para onde ia. Pela fé, eu e você vivemos os dias de hoje, sabendo e crendo que dias melhores virão. Pois aqueles que ouvem as palavras de Deus e creem, em seu coração terá a esperança da vida eterna, ao lado daquele que morreu na cruz do calvário para nos trazer a paz e o amor.

Versículo do dia – Hebreus – Capítulo 11

1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.

2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.

3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.

4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.

5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.

6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. (Versículo do dia)

7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.

8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber para onde ia.

9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.

10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.

11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade; porquanto teve por fiel aquele que lho tinha prometido.

12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. (Versículo do dia)

13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.

14. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria.

15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar.

16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. (Hebreus 11:1-16)

- PUBLICIDADE -

Leia também: